"El índice de delincuencia del barrio San José es de los más bajos de Salamanca"

Jueves, 13 de febrero de 2020

Ricardo Artiles, Presidente de la Asociación Concejo del Tormes, habla sobre la situación del barrio San José; sus necesidades, mejoras y también sobre los problemas puntuales que sufre el barrio.

Estratégicamente situado, el barrio de San José goza de la cercanía con Salamanca y los polígonos industriales pertenecientes a Carbajosa, algo que hace que sea uno de los más demandados a la hora de elegir vivir fuera del centro de la ciudad. Históricamente, se han vivido situaciones puntuales en el barrio que han hecho que éste cargue con una cierta connotación negativa cuando se habla de él, algo que vecinos como el propio Ricardo Artiles, además Presidente de la Asociación Concejo del Tormes, se niega a aceptar y asegura que "el barrio de San José es un barrio normal y tranquilo. ¿Que ocurren cosas?, ocurren, pero ¿dónde no?". Habla sobre esta cuestión, los servicios, las mejoras y las necesidades del barrio desde un puesto que retomó (ya fue presidente entre los años 2003 y 2007) hace algo más de un año, cuando la anterior Presidenta, Pepita Mena, falleció (diciembre de 2018).

Me gustaría que hicieses una valoración de la situación actual del barrio. En cuanto a la gente, servicios, etc.

En cuanto a servicios, estamos bien. Contamos con todos los servicios incluidos colegios, centro médico, etc. Hay multitud de comercios de barrio también que abastecen a nuestros vecinos con productos de calidad. En el ámbito de la convivencia, excepto casos concretos como pudo ser terrible caso del otro día, o una pelea puntual, pues el resto, la gente de aquí es gente trabajadora que no se mete en problemas. El barrio no tiene lo que no tenga otro barrio. Mucha gente habla del barrio San José de oídas, no lo conoce. Les invito a que lo conociesen y paseasen el barrio y se diesen cuenta de que 'no es tan fiero el león como lo pintan'.

¿Es difícil quitar ese estigma, esa etiqueta, esa connotación negativa?

Efectivamente, y más cuando ocurren las cosas que ocurren. Que por otro lado no ha sido concretamente en el barrio San José, sino que ha sido en una zona que bien es cierto consideramos todo un conjunto. El barrio La Vega, El Tormes, y el propio San José, consideramos que tenemos las mismas necesidades y trabajamos todos a una por los mismos intereses.

¿Cómo se trabaja desde una Asociación como la de Concejo del Tormes para conseguir eliminar esa etiqueta o las connotaciones negativas que van vinculadas al barrio San José?

Es fundamental en contacto con la gente del barrio. Estamos en constante diálogo con ellos, incluso organizamos charlas con el fin de informarles sobre la situación actual. No queremos que se crean lo que la gente dice del barrio. Hace relativamente poco hemos tenido una reunión con el Jefe de la Policía Nacional y la Subdelegada del Gobierno y el concejal de Policía del Ayuntamiento de Salamanca y nos dijeron claramente que el barrio San José es uno de los barrios con menos índice de delincuencia de la ciudad. Donde menos problemas tienen. Esto no quita para que nosotros pensemos que hace falta más vigilancia, pero no en este, sino en cualquier barrio.

¿Tenéis contacto directo con la gente más problemática del barrio?

Yo salgo a la calle y todo el mundo me conoce, me saluda, se vive un ambiente muy bueno en general. Sí quiero charlar con algún vecino de etnia gitana que sé que pueden de alguna manera apaciguar los ánimos. El diálogo es fundamental para solucionar cualquier problema.

¿Cómo responde este sector del barrio ante ese diálogo?

Pues mira, el otro día dos personas adultas de esta etnia y vecinos de nuestro barrio, se acercaron a mí casi llorando. Ellos tampoco están tranquilos con situaciones tan desagradables como la que se vivió el otro día. Quieren arreglar las cosas, me emociono de pensar que aquí todos sufrimos porque todos tenemos 'conciencia de barrio'. Yo espero que todos colaboren por tener una buena convivencia, que es al fin y al cabo lo que queremos. Yo desde luego, no pienso tirar la toalla hasta conseguirlo.

MEJORAS EN EL BARRIO

Ha habido muchas mejoras durante los últimos años... Tenéis las instalaciones de las piscinas municipales recién estrenadas, además vais a tener un carril bici que unirá la ciudad con toda esta zona, incluidos los polígonos...

Sí, en cuanto a este tema del carril bici, he de decir que no tenemos posibilidad de alegaciones y nos gustaría que escuchasen nuestra propuesta, puesto que diferimos del proyecto inicial. El Ayuntamiento de Salamanca no nos escucha y creemos que tenemos algo importante que aportar puesto que además indicamos una posible solución. Nosotros recibimos el proyecto y preguntamos que qué período de alegaciones había; la respuesta fue que ninguno.

Y vosotros pensáis que algunas zonas son problemáticas o peligrosas...

Sí, concretamente un parking que quieren hacer en plena curva próxima a las zonas deportivas y en un lugar en el que los coches circulan a mucha velocidad y hay mucho tráfico porque es la que baja de los polígonos industriales. Creemos que la salida de él puede acarrear problemas a los usuarios de vehículos. Queremos dar otra posibilidad para mejorarlo, pero no nos escuchan. Somos conscientes de que hace falta un lugar para aparcar los coches que vienen de fuera del barrio a disfrutar del gimnasio y piscinas y a más actividades, pero existe otra parcela, no mucho más retirada, y también propiedad del Consistorio, que creemos que podría ser una solución mejor. Nuestro objetivo es hablar con el concejal Daniel Llanos y estamos insistiendo para ello.

No obstante, Ricardo, el carril bici es una buena idea.

Sí, por supuesto, todo lo que sea mejora para el barrio es una excelente idea, no estamos en contra.

NECESIDADES DEL BARRIO SAN JOSÉ

Pasemos a desgranar las necesidades que tiene el barrio y que tú como portavoz puedes indicar.

Sobre todo necesitamos urgentemente mejoras en los parques infantiles, algo que de hecho ya ha visto el propio alcalde, Carlos García Carbayo, así como la concejal de Medio Ambiente. Pero está todo parado, a ver si lo retoman porque están incumpliendo las normas. La norma europea exige que cualquier parque que esté al lado de cualquier carretera por la que circulen vehículos, tienen que estar vallados, y no lo están. También dice esta norma que los parques deben ser seguros para que jueguen los niños, y el piso de algunos de ellos, no está en condiciones de ser precisamente seguros.

Luego está también la Plaza de Santa Cecilia que pertenece a la zona de la primera fase, que la arreglaron, pero es deficiente la conservación de los jardines. En realidad la mayoría de los espacios están medio secos o la mala hierba se ha apoderado de ellos y ha crecido cubriendo incluso bancos.

Otra de las cosas que se debe cambiar para comodidad de los vecinos es el tema de recogida de basura. En la primera fase del barrio, al ser calles muy estrechas, no entra el camión de la basura. Esto hace que personas mayores tengan que desplazarse a tirar la basura a calles alejadas de sus viviendas. Solicitamos que el Ayuntamiento encargue esa recogida a vehículos más pequeños como sucede en el centro de Salamanca, donde al ser calles estrechas, circulan furgonetas recogiendo la basura que luego añaden al contenedor del camión.

También creemos que no deberían seguir ahí unos tanques de propano, porque ya tenemos gas natural en todo el barrio y tener esa 'planta' cerca de las viviendas debe estar hasta prohibído.