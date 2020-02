Jueves, 13 de febrero de 2020

En las dos ocasiones en las que el CIS ha preguntado, las opiniones a favor de la regulación de la eutanasia fueron mayoritarias

El debate se ha reabierto una vez que el Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar la ley para la despenalización de la eutanasia. Un debate en el que hay que tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. La pregunta es: ¿qué opinan los españoles de la eutanasia?

La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por el tema fue en 2011 cuando incluyó una pregunta sobre la regulación por ley del derecho de las personas a tener una muerte digna. Antes, en 2009 había preguntado directamente por la regulación de la eutanasia y en 2002, en una encuesta dirigida a profesionales médicos también abordó el tema. Repasamos en gráficos las opiniones expresadas por los entrevistados.

En 2011, a la pregunta ‘¿está de acuerdo con que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna?’, el 77,5% de los entrevistados afirmaron que sí, frente a 9,8% que dijo que no. Por edad, los que más favorables se muestran a la medida es el grupo de 35 a 44 años.

En un barómetro anterior, de mayo de 2009, el CIS había preguntado directamente por la legalización de la eutanasia y en este caso ofrecía más opciones de respuestas, permitiendo que los entrevistados mostraran cierta duda en sus respuestas con un “creo que sí, pero no estoy totalmente seguro” o “creo que no, pero no estoy totalmente seguro”. Las opiniones a favor de la regulación de la eutanasia también en esa ocasión fueron mayoritarias.

Por último, en una encuesta realizada por Metroscopia en 2019, el 87% de los encuestados se mostraba favorable.