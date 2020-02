La AMPA del Fray Diego denuncia la lamentable actitud de una profesora de Educación Física del IES

Miércoles, 12 de febrero de 2020

La Asociación de Madres y Padres Julián Sánchez El Charro del IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo ha remitido una carta a la Dirección Provincial de Educación (que también han enviado a los medios de comunicación) en la que solicitan que se tomen medidas ante la actitud de una profesora de Educación Física del IES, sobre la cual exponen una retahíla de quejas.

Por ejemplo, la AMPA expone que la profesora obliga a correr a los alumnos a primera hora de la mañana en el terreno del centro, “que está empapado de agua”, lo que hace que “muchos estudiantes llegan calados a la siguiente hora”, yéndose algunos a cambiar a sus casas (perdiéndose la siguiente hora), y haciendo que algunos enfermen.

Asimismo, se señalan las pruebas de ‘resistencia’ hechas durante el primer trimestre en condiciones de mal tiempo (frío, humedad) que han provocado que algunos estudiantes hayan acabado vomitando, en urgencias o sufriendo bajadas de tensión. En este tema señalan que la profesora “no escucha a la dirección, ni a jefatura, ni a las familias, cuando se sugiere hacer otro tipo de actividades más acordes con las condiciones meteorológicas”.

Por otro lado, la AMPA indica que los alumnos no tienen claras las condiciones de evaluación de la asignatura: “muchos sienten que emplea diferentes baremos según la persona, o la clase”, añadiendo que “las condiciones para la entrega de trabajos no son las mismas para los mismos niveles: en un bachillerato exigen hacer un dibujo a mano del cuerpo humano mientras que en el otro se puede pegar una foto”.

En este ámbito, se añade que “muchas informaciones no las da a la clase de forma global, sino que informa en los pasillos a un pequeño grupo de alumnos por lo que el resto no sabe qué hacer”, y que no hay claridad con las fechas de entrega de los trabajos: “no coinciden las fechas de la página web de la asignatura, lo que dice en clase o lo que escribe en la pizarra”.

Como comportamientos aún más lamentables, la AMPA apunta que ha habido casos de “insultos y malas maneras” durante las clases y que incluso ha mandado como ‘actividad del trimestre’ espiar a un compañero de clase y dar parte a la profesora.

Desde la AMPA se insiste en que la profesora “no atiende a razones y además toma represalias contra los que se rebelan ante las injusticias”, añadiendo que “aunque el centro ha tratado de mediar para resolver el conflicto con la profesora de forma dialogada, ya se han agotado las opciones”, por lo que solicitan una “intervención inmediata de la Dirección Provincial”.