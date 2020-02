Alerta alimentaria por varios productos lácteos fabricados en Galicia

Miércoles, 12 de febrero de 2020

Están afectadas siete variedades de queso y mantequilla de la marca Casa Macán, que, a priori, no se ha llegado a distribuir en Castilla y León

La Comunidad Autónoma de Galicia ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de que se ha realizado un control oficial realizado en la empresa Lácteos Casa Macán S.L. en el que se han detectado incumplimientos graves que no pueden garantizar la seguridad de los productos allí elaborados.

Como consecuencia de esta actuación las autoridades competentes de Galicia han suspendido cautelarmente todas las actividades de la industria y han ordenado la retirada de todos los productos elaborados. Se trata de todos los lotes de manteca cocida de vaca, queso D.O. Arzúa Ulloa, queso D.O. Tetilla, queso D.O. Arzúa Ulloa curado, queso barra Costeño y queso gallego en lonchas de la marca Casa Macán.

Según la información disponible hasta el momento, los productos han sido distribuidos a las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha. Además, no se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta alerta.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra