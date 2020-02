Antonio Gamoneda publica el segundo volumen de memorias

Miércoles, 12 de febrero de 2020

El poeta Antonio Gamoneda, quien publica segundo volumen de sus memorias, 'La pobreza' (Galaxia Gutenberg), se ha cuestionado este miércoles 12 de febrero si "la posguerra ha terminado en España" realmente. "Es algo que todavía me pregunto", ha señalado el autor durante la presentación del libro en Madrid.

"En el libro hablo de una España que aún tengo miedo de que siga existiendo. Hay desahucios, hay mucha hambre, hay miseria...y no lo digo yo, lo dice un relator de la ONU. “Con la democracia, esperábamos un bienestar y una forma de solidaridad que no ha llegado y no sé si llegará", ha señalado.

En 'La pobreza', Gamoneda vuelve la vista al año 1945, cuando con catorce años comenzó a trabajar como meritorio en el banco mercantil de León. Todos esos años de la posguerra los resume el autor a través de recuerdos con los que se reencuentra "de una manera verídica y existincial": desde cómo asumió la dirección de la Fundación Fray Bernardino de Sahagún a su cercanía con Jorge Pedrero, el "artista de la pobreza".

"En ese reencuentro conmigo mismo 70 años atrás quería saber de mí, cosas que ignoraba y alguna otra que estaba latente y me proporcionaba una situación de vacío existencial: ¿Qué es lo que había hecho?; ¿qué otras cosas no hice? o incluso ¿qué es lo que me habían hecho?", ha preguntado el Premio Cervantes 2006.

En este sentido, el retrato que surge es el "del hambre y la vigilancia del vacío civil" que era España, con himnos y discursos que "describían el triunfo de la humanidad" y "largas colas en las que uno podía ser aporreado mientras tenía la cartilla de racionamiento en la mano".

"Seguramente ahora ya no seré apaleado en la cola del pan y podré decir esto que estoy diciendo, pero España ahora está habitada por una dictadura económica en la que no se toca a los grandes establecimientos de poder: es una democracia con límites poco respetables", ha asegurado.

Franco y el Valle de los Caídos

Precisamente, al ser preguntado respecto a si la exhumación de Franco del Valle de los Caídos supone un acto de justicia para la memoria histórica, Gamoneda ha ironizado afirmando que se trata de "poquita cosa". "Coger los huesos de un sitio y echarlos a otro es un acto que no puede arreglar la Historia", ha lamentado.

"Me parece natural que hayan sacado a Franco de allí y estaría bien que lo lleven a donde quiere la familia. Pero me parecería aún mejor que desapareciese el Valle de los Caídos, porque es un atentado contra el paisaje y un sacrilegio estético", ha defendido.

¿Qué es la poesía?

Gamoneda ha introducido en este volumen algunas referencias a los años más actuales, algo que responde a una 'incertidumbre' respecto a poder continuar con más volúmenes. "No sé hasta dónde puedo llegar, yo ya tengo unos años y por eso he trabajado con unos límites temporales más abiertos", ha apuntado.

En cualquier caso, el autor --quien ha parafraseado con humor a Claudio Rodríguez para recordar que 'los poetas son idénticos a los yogures, con fecha de caducidad'-- no ha podido responder a la pregunta de qué es la poesía. "Se ha preguntado muchas veces y no ha respondido nadie, por algo será. Lo único que puedo dejar es una aportación: un pensamiento precedido por la palabra sensible y que nace con unas condiciones musicales", ha concluido.