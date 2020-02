El PSOE aborta un pacto por el Tren Ruta de la Plata en la Asamblea de Extremadura

Un pacto por el Tren Ruta de la Plata que el PSOE abortó durante el plenario de la Samablea de Extremadura el 6 de febrero pasado Algún día con más calma haremos relación, tanto los movimientos sociales como los investigadores, de las renuncias y traiciones que el PSOE (especialmente el de Extremadura) ha hecho, hace (¿y hará?) con el tren convencional. Incluso lo propuesto desde este movimiento social, a través del grupo de Unidas por Extremadura, de mejorar y ampliar las relaciones ferroviarias entre Sevilla y Cáceres, pero ampliadas hasta Plasencia, NO tiene el visto bueno del PSOE. Nada le cuadra, no busca los consensos, sino el rodillo parlamentario. No les valió ni las unanimidades de Sevilla, ni las de Plasencia, ni las de Cáceres, entre otras ciudades. Hemos estado denunciando desde el Movimiento por el Tren Ruta de la Plata (MTRP) durante años: a) el cierre en 1985 desde Plasencia hacia Gijón, b) el abandono de las infraestructuras y edificaciones, c) la necesidad de un corredor occidental que conecte comarcas y transporte mercancías y d) su actual conversión en vía verde. En todos los casos el PSOE es el principal responsable -y cómplice necesario-, tanto por acción como por omisión. En las etapas del Sr. Ibarra, y del Sr. Vara y el jueves pasado ya coronó la faena el diputado socialista cacereño J. Ramón Ferreira que se asombraba de la propuesta de mejorar y duplicar el servicio ferroviario de las ciudades extremeñas con Sevilla. Hay gente en las plataformas ferroviarias que lleva decenios reivindicando la mejora de la conexión entre Extremadura y Andalucía, pues la experiencia de viajar de Mérida a Sevilla tardando más de cuatro horas en realizar los 200 kilómetros del trayecto es suficiente para reivindicar su mejora. Si el material rodante de la línea Plasencia-Sevilla (media Ruta de la Plata) pudiera moverse a más de 120 km/h en condiciones de seguridad, no haría falta concebir la línea como una Obligación de Servicio Público (OSP), porque la movilidad ferroviaria entre las localidades extremeñas sería más atractiva y al alcance de todos. Mientras el PSOE Extremeño siga optando por opciones de desarrollismo trasnochado como el AVE, las megaminas y los Casinos, seguiremos con una Extremadura desnortada, y nunca mejor dicho, sin ferrocarril de Plasencia a Gijón. Está claro que en el PSOE no entienden lo social, lo necesario para las comunicaciones de la gente, la optimización y estructuración del territorio, etc. Contradicen, además, la declaración de Emergencia Climática de la Asamblea de Extremadura, donde pasa a ser papel mojado la ordenación –y reducción- del transporte por carretera como uno de los factores fundamentales de emisiones de CO 2 y otros gases nocivos. Para más inri, invitan a todos a retornar al Pacto por el FFCC. Sí. Ese que en su punto 5º incluía buscar alternativas y reactivar el Tren Ruta de la Plata. Desde el MTRP consideramos que el FFCC Convencional es el mejor aliado para afrontar la Emergencia Climática en la que nos encontramos, y lamentamos que no quisieran consensuar la propuesta que se debatió y que el PSOE rechazó… una vez más. Urgimos al Gobierno de coalición a hacer efectiva una verdadera transición energética apostando por un modelo de transporte en el que sea prioritario el ferrocarril convencional público y social El MTRP pide que haya una apuesta decidida por el Tren Convencional, que es el que usamos y necesitamos. A la vez exigimos Moratoria de nuevas obras Ave y Auditoría de Cuentas. Coordinadora del Movimiento por el Tren Ruta de la Plata