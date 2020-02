"La violencia de género es una invención política" [y se propone el término "intrafamiliar"]

"Hay que estudiar cuándo la violencia intrafamiliar se genera por esquizofrenia o por situaciones de alcoholismo o drogas".

"A lo mejor tienen una esquizofrenia, a lo mejor tienen un alcoholismo" [los hombres que matan a sus parejas].

El delito de feminicidio cuesta más trabajo consignarlo y judicializarlo, sería más fácil plantearlo como un homicidio grave […] el homicidio en contra de una mujer debe tener el agravante y la penalidad más alta, de 40 a 70 años de prisión, superior a lo que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado.

[El delito de feminicidio] "no está suficientemente claro para hacer la defensa porque en los homicidios no tenemos ese aumento [de más de un 100%] y en los feminicidios sí".

¿Creen que esas frases (transcritas o glosadas) provienen de opuestos ideológicos? Mi intuición me dice que no han de gustar mucho a quienes defienden que se juzgue con perspectiva de género, sobre todo desde el feminismo. Tal vez me equivoco.

Les cuento que unas son “reflexiones” de un señor de Vox -y creo que por ahí va lo que defiende ese partido-; sin embargo, otras son de un fiscal puesto por un presidente, el mexicano, a quien muchos siguen considerando de izquierda.

Ese presidente, que también ha dado a entender que no le importamos quienes no le votamos (tampoco parecen importarle mucho sus votantes, solo sus feligreses), el mismo día que tenía a “su” fiscal “independiente” en su conferencia de prensa diaria (su brutal ejercicio diario de propaganda), dijo: "No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso".

Como ven, sigo negándome a comulgar…

…con ruedas de molino.

