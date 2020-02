Salamanca, con tan solo 69, se suma al desplome de las reclamaciones al Banco de España

Martes, 11 de febrero de 2020

Los castellanos y leoneses cada vez reclaman menos al Banco de España, y los salmantinos no son una excepción, con un 25% menos de reclamaciones en un año

Los castellanos y leoneses cada vez reclaman menos al Banco de España, y los salmantinos no son una excepción porque las reclamaciones presentadas durante 2019 fueron tan solo 69, un 25% menos que el año anterior, según los datos del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Cifras incluso alejadas de otras provincias de Castilla y León, ya que Salamanca se sitúa por detrás de Valladolid (245), León (147) o Burgos (123). Hay otras provincias que recurren incluso menos al Banco de España, como Segovia (32 reclamaciones), Zamora (33), Ávila (48) o Soria (16).

En total, Castilla y León presentó 740 reclamaciones al Banco de España en 2019, por debajo de las 927 registradas el año anterior y prácticamente la mitad de las registradas en 2017 (1.532).

Del conjunto del país, al Banco de España llegaron 14.641 reclamaciones durante el último año, 5.054 menos que en 2018 cuando se alcanzaron las 19.695 (un 25,6% menos) y muy lejos de las cifras récord que se alcanzaron en el año 2017 (40.170 reclamaciones presentadas).

Respecto a las resoluciones del Banco de España, el 71,3% fueron favorables al reclamante (un porcentaje ligeramente superior al del año anterior, 70,1%). No obstante, si se desgranan los datos de las reclamaciones presentadas, del total de las presentadas fueron resueltas 4.714 (frente a 1.279 no finalizadas, 7.223 escritos no admitidos a trámite, 1.283 informes de inadmisión sobrevenida y 142 desistimientos).

De las reclamaciones resueltas (4.714), la mayoría fueron a favor del reclamante (3.361) y el resto a favor de la entidad (1.353).

Las hipotecas, principal motivo de reclamación

Las hipotecas siguen siendo el principal motivo de reclamación al Banco de España, en concreto un 30,6%, seguido de las cuentas y depósitos, un 23,8%, y las tarjetas de crédito, un 17,5%. La bajada del número de reclamaciones responde sobre todo al descenso de las quejas relacionadas con gastos hipotecarios, ya que 2017 motivaron 8 de cada 10 reclamaciones, en especial para solicitar la devolución de los gastos hipotecarios.