Enrique Tejedor se adjudica el IV Torneo de Ajedrez organizado por el Restaurante Doña Matea

Lunes, 10 de febrero de 2020

Alejandro Vega fue el ganador en la categoría sub-10, mientras que Daniel Penarroya se impuso en la sub-16

Éxito de participación y público en el IV Torneo de Ajedrez organizado por el Restaurante Doña Matea y el Club Ajedrez de Alba de Tormes. Un campeonato, que en esta ocasión, conmemoraba los 50 años de la Declaración de Santa Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia.

Un campeonato que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Alba de Tormes y de 54 empresas. Participaron un centenar de ajedrecistas de todas las edades, procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional y los participantes se dividieron en tres categorías: sub-10, sub 16 y absoluta. Alejandro Vega fue el ganador en la categoría sub-10; Daniel Penarroya en la sub-16 y Enrique Tejedor en categoría absoluta.

En el plano local destacaron las actuaciones de Lucia Sánchez Elena, octava clasificada en categoría absoluta y mejora jugadora local. Por su parte, Esteban de Arriba fue segundo clasificado en categoría sub 16 y el mejor ajedrecista en sub 12. Mientras que Pedro Sánchez Elena fue el tercer clasificado en categoría sub 16.

María Alberto y Paco de Arriba, gerentes del Restaurante Doña Matea, estuvieron acompañados en la entrega de premios por la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez y José García Gómez, concejal de Deportes.