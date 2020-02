El III Senior supera sin demasiados problemas a La Bañeza en uno de sus días más tranquilos

Sábado, 8 de febrero de 2020

Los mirobrigenses pudieron conseguir un marcador más abultado, pero no tuvieron el día en lo que a puntería se refiere

Tras tropezar la semana pasada en el derby provincial ante el Inter Sala, el III Senior volvió a la senda de la victoria en la tarde sabatina en Conde de Foxá en uno de los partidos más tranquilos de lo que va de temporada. El rival fue La Bañeza, que en su segunda venida a Ciudad Rodrigo presentó, respecto a la primera en el mes de octubre, una imagen muy diferente en lo que a jugadores se refiere, pero a la hora de la verdad el desarrollo del encuentro fue ‘similar’.

En este sentido, hay que apuntar que los mirobrigenses controlaron ambos encuentros con bastante claridad, siendo la gran diferencia que en el partido de la primera vuelta el III Columnas tuvo una tarde algo más inspirada en lo que a puntería se refiere (acabó 8-3), aunque también es cierto que se pudo conseguir un ventaja muchísima mayor si se hubiera estado más inspirado en la primera parte.

En la tarde sabatina, en el global hubo menos ocasiones, producto de que el III Columnas se fue tomando el partido con cierta ‘calma’, tocando bastante ante un rival que tampoco les puso en demasiado aprietos. En el tramo final sí que hubo un mayor carrusel local de ocasiones por parte de los mirobrigenses (también alguna visitante), pero ahí el portero de La Bañeza estuvo acertado, impidiendo que la diferencia final fuera algo más amplia.

Además de la victoria, que hace que se alejen 3 puntos de La Bañeza (estaban empatados a 21), el encuentro dejó como nota positiva el dejar la portería a cero, algo que no se había conseguido esta temporada (de hecho, en todos los partidos se habían encajado un mínimo de 3 goles). Durante la tarde hubo otra buena noticia procedente de Zamora, donde empataron el líder, el River Zamora con el Alhambra de Guijuelo. Esto hace que los mirobrigenses se queden a sólo dos puntos del River.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Las buenas noticias que fue dejando la tarde se unieron a una que el III Columnas tenía ya desde el inicio: el regreso de Cholo tras tres meses fuera, una vez totalmente recuperado de su intervención en el hombro. El encuentro comenzó con cierta igualdad, con idas y venidas de los dos equipos, a un ritmo de juego bastante alto pese a ser al final un marcador corto.

Ese equilibro del inicio se rompió más o menos en el ecuador del primer período, cuando los mirobrigenses asumieron el control, empezando a dominar y a crear más oportunidades, aunque el primer gol de la tarde todavía se resistió hasta el 16’, de la mano de Álex Martín. Apenas dos minutos después, éste mismo jugador puso el 2-0 con un tiro certero que entró en el palo izquierdo y el portero tras un saque de córner. Antes del descanso, se pudo ampliar el marcador con dos opciones de Marcos, pero la primera la desvió el portero y la segunda se estrelló en el palo.

De vuelta de vestuarios, continuó mandando con claridad el III Columnas, que de forma periódica iba generando ocasiones, firmando varias Álex Martín y Álex Morales: las del primero se marcharon fuera por poco, y las de Álex Morales las detuvo el portero. La Bañeza no lo probó en este período hasta el 25’, con un remate a media vuelta que se fue por poco por encima del larguero.

El encuentro no cambió demasiado en los minutos siguientes, con más opciones de Marcos, Álex Morales, Álex Francisco o Viru, quién en el 30’ intentó un espectacular remate acrobático, pero no pudo enganchar bien el balón. En lo que respecta al resto, la mayoría no fue entre los tres palos. En los 5 últimos minutos, el partido cambió de rumbo, convirtiéndose en un duelo bastante alocado de idas y venidas.

Por ejemplo, en el 35’, Álex Martín se topó con el palo a la hora de resolver un gran pase que le había metido Álex Morales, y José estuvo atento para repeler el remate a un saque en largo del portero visitante. En el 38’, Álex Morales vio detenidos dos remates prácticamente de gol de forma milagrosa por el portero, que parecía empeñado en evitar el 3-0. Sin embargo, unos segundos después, Marcos se plantó frente a él y resolvió con un gran tiro por alto.

En ese momento, La Bañeza pidió tiempo muerto, lo que hacía pensar que sacarían portero-jugador, pero no fue el caso. En los apenas dos minutos que quedaban, el portero de La Bañeza hizo otras dos intervenciones de mucho mérito ante sendas intentonas de Álex Martín (especialmente destacada fue una contra que desbarató), siendo la última gran ocasión de los visitantes, que realizaron un disparo lejano al que estuvo muy atento José para dejar la portería mirobrigense a cero.