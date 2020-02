Jabi Luaces: “Nos falta juego y chispa, no estamos bien”

Sábado, 8 de febrero de 2020

El entrenador de Unionistas de Salamanca atendió a los medios a la finalización del encuentro liguero frente al Calahorra

Jabi Luaces, entrenador de Unionistas de Salamanca, atendió a los medios a la finalización del encuentro liguero frente al Calahorra.

Valoración del empate: el resultado es un punto. Hemos podido ganar haciendo un partido flojo. Estamos pagando los esfuerzos. Nos falta chispa y juego, no estamos bien. Toca seguir trabajando para recuperar a la gente y volver a ser intensos y competitivos. Aún así, hemos ido por delante y hemos tenido opciones de ganarlo. Por mucho que estemos cansados teníamos que haber matado el partido con el dos a uno.

Planteamiento inicial: no ha salido ni a la primera ni a la segunda. Hemos buscado tener jugadores por dentro para controlar el partido. Hemos intentado llevar la iniciativa en las segundas jugadas, pero no lo hemos conseguido. No hemos tenido juego y nos ha costado mucho. Hemos cambiado en la segunda pero ha sido parecido.

Recuperar la chispa: es difícil calcularlo. Tenemos que buscar que jugadores están mejor y utilizarlos. Tenemos que mover las piezas y acertar. En líneas generales el equipo está justo. Hemos jugadores muchos partidos en las últimas semanas. Todo esto se paga. Ellos han sido competir y aprovechar sus momentos.