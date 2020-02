¿Qué debes tener claro sobre la epilepsia infantil?

Miércoles, 12 de febrero de 2020

En el Día Mundial de la Epilepsia centramos la atención en la epilepsia infantil o pediátrica. Además de la extensa entrevista con tres neuropediatras del Hospital Clínico de Salamanca, que nos dan información detallada sobre su diagnóstico, tratamiento o posibles secuelas, hemos recogido diez principales ideas que todo ciudadano deben tener claras sobre la epilepsia infantil y que nos ayuda a conocer de manera más cercana y coloquial la enfermedad.

• La epilepsia es una enfermedad crónica que se basa en la repetición de un episodio.

• Esta enfermedad tiene una gran diversidad de diagnósticos en edad pediátrica.

• Es mejor no buscar información en internet ni consejo de personas no profesionales.

• Puede que una epilepsia diagnosticada en un niño no sea para toda la vida.

• El diagnóstico ha de ser muy seguro para que el tratamiento sea eficaz.

• Existen tratamientos que no son puramente farmacológicos.

• Es importante destacar cualquier evento llamativo y más si se repite en el tiempo.

• Los padres y colegios juegan un papel importante una vez diagnosticada la enfermedad.

• El 70% de los niños tratados por epilepsia responden a la primera al tratamiento.

• Hay que hacer desaparecer estigmas sobre la epilepsia y tratar la enfermedad con naturalidad.