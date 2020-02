“El intrusismo en el sector existe y debemos implicarnos para erradicarlo”

Domingo, 16 de febrero de 2020

Prieto Sierra pide implicación porque acabar con esto “también es una labor de inspección de sindicatos, comunidades, ayuntamientos y todas las instituciones”

La Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON) cuenta desde hace 7 meses con un nuevo presidente, Manuel Prieto Sierra, quién tomó el relevo de Juan Manuel Gómez.



Prieto Sierra ya había ocupado anteriormente este cargo desde el 2011 hasta el 2015. Su periodo pasado coincidió con la crisis severa de la que el sector aún se está recuperando. “Fue el sector que más le afectó. No tuvimos tregua. Fue muy duro. Se destruyeron muchísimas empresas. Éramos 12.000 trabajadores por cuenta ajena y llegamos ser 3.000 y pico, el paro pasó de 2.000 a 5.800 personas, de hecho el 70% de las empresas de la construcción llegaron a desaparecer. Nos atizó sin piedad”, explica.

Actualmente, asegura Manuel Prieto, todo está renovado y en buen camino, aunque nada comparable con los años del boom de la construcción. En Salamanca ahora mismo hay más de 5.600 trabadores en el régimen general, más de 3.000 autónomos y un total 450 empresas. Respecto a la edad de esos trabajadores, Prieto Sierra reconoce que la media de edad de los profesionales es cada vez mayor, lo que no es un dato positivo para el sector. “Es real que el sector de la construcción se enfrenta a ese problema de cara a pocos años, hay un déficit de profesionales jóvenes cualificados. Durante esos años que se destruyó empleo los jóvenes fueron los primeros en salir, y ahora nos va a costar que vuelvan”, explica.

Los retos del sector

Entre sus retos desde que adquirió este nuevo cargo, está el objetivo de que aumente la obra civil que “ha subido mucho durante el último año pero no ha llegado a los niveles que se esperan”. Otra de las grandes preocupaciones que Prieto Sierra pone sobre la mesa es el intrusismo en el sector. “Las administraciones públicas deben implicarse de pleno con esta problemática si no va a ser muy difícil frenarlo. Es una labor en la que estamos implicados desde AESCON pero es también una labor de inspección de sindicatos, comunidades, ayuntamientos... de todo. Nos consta que hay empresas (las menos), en las que hay trabajadores que no están dados de alta, o que no cumplen algunas normativas… y eso es un perjuicio muy importante para el sector, pero también para el propio cliente. Hay que concienciar a los ciudadanos que ese posible ahorro por apostar por ese tipo de empresas lo único que puede generar son problemas a la hora de garantías y responsabilidades. Si hay un accidente, la responsabilidad es de los dos”, detalla.

Entre todos los retos, además de eso, su objetivo prioritario es que se fomente en el sector la creación de empleo. Para ello, se están potenciando es de obras de rehabilitación y reformas. “Aún queda mucho por crecer pero el subsector de la rehabilitación se está desarrollando bastante y las obras públicas aunque a ritmo más lento también está marcando una línea de crecimiento porque las administraciones están volviendo a invertir en ello”, explica.

Para ello, es clave para AESCON la colaboración óptima continua con las diferentes instituciones. “Tenemos reuniones continuas con representantes de la Diputación de Salamanca, del Ayuntamiento y de la Junta, como no podía ser de otra manera. Ellos están implicados y conocen perfectamente las demandas del sector. Estamos mucho mejor que hace pocos años y hay que trabajar para seguir creciendo”, concluye.