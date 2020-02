Apelación a la educación para que no se repitan los incidentes entre recortadores y maletillas

Jueves, 6 de febrero de 2020

Con emisión en directo a través de Internet para cualquier rincón del mundo, el Restaurante La Bodega de Ciudad Rodrigo acogió en la noche del jueves el habitual coloquio precarnavalero de la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, en el que se trataron diversos aspectos de cómo se presenta la nueva edición de las fiestas grandes de Miróbriga, para las que ya sólo quedan dos semanas.

En este coloquio moderado por el responsable del Restaurante La Bodega, Eugenio Bernal, participaron el presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre; la teniente de alcalde Beatriz Jorge Carpio; los periodistas Pepe Casamar (La Gaceta) y Silvia García Rojo (El Norte de Castilla); el presidente de la Asociación Charra del Caballo, Ángel López Manzano; y el presidente de la Peña El Farinato, José Luis del Solo, que también es el tamborilero del acto de apertura del Carnaval, el Campanazo.

Además, tomaron la palabra a lo largo del coloquio varios de los espectadores congregados in situ en el Restaurante La Bodega, especialmente a la hora de hablar de la tensión que hubo el año pasado entre maletillas y recortadores, que derivó incluso en una pelea en la plaza en plena capea.

Los problemas en el coso

Según expresó el taxidermista José Luis Martín Moro (que suele recorrer diversas plazas), es un problema que está ocurriendo en otros sitios: “los piques ya vienen de otros lados, porque los capas y los recortadores son los mismos”, algo que corroboró el recortador local Pipe Martín, explicando que “siempre son los mismos, 3-4, y son todos de fuera, entre los de aquí no hay problema”. En todo caso, otro recortador local, Marcos Muñoz, señaló que “hubo más peleas entre recortadores que entre recortadores y maletillas”, expresando otro de ellos, Héctor Sánchez Casado, que “cada vez hay más gente en los festejos, cada vez viene más gente buena, y hay más problemas”.

El presidente de la Comisión, Ramón Sastre, apuntó que no sabe si hacer una reunión o algo entre los implicados, defendiendo Silvia García Rojo que “ni reuniones ni nada”, que lo que tiene que imperar es “el sentido común”, algo que también remarcó Rafa Comuñas, añadiendo que es un problema de “falta de educación, hay tiempo para todos”, que fue la idea más repetida (Eugenio Bernal bromeó con que “no es falta de educación, son los nervios del directo”).

En este sentido, Ramón Sastre expresó que “hay Carnaval para todos y toros para todos” y Silvia García Rojo que “el toro es de todos, ni de unos ni de otros”, indicando Pepe Casamar que “el toro es el que manda para decir quién está delante; la Plaza se regula sola”, pidiendo José Luis del Solo a los involucrados que “se pongan de acuerdo, que se den su espacio; la gente queremos ver a los 2”, aunque Beatriz Jorge Carpio recordó que en los últimos años se ha pitado a los capas cuando salían: “también se alimenta desde arriba”.

En materia de recortes, durante el coloquio se resaltó la celebración este año del Concurso de Recortes en la Plaza Mayor. Para Ramón Sastre, “no tiene sentido que se haga en La Muge”, algo que corroboró Ángel López Manzano: “era anormal que se tuviera que montar una plaza; es una buena noticia para el Carnaval que sea en la Plaza Mayor”, considerando que “el Carnaval en general gana haciéndolo ahí”. Además, José Luis del Solo dijo que “me gusta que sea el Domingo, porque esa noche el Carnaval se entristece un poco, y así se anima la gente a salir”, opinando Beatriz Jorge Carpio que “creo que han acertado con el día, porque era la noche más tranquila”.

La gente ‘que sobra’

Ese Concurso se muda al Domingo por la gran concentración de público que hay en la noche del Sábado, entre ellos muchos jóvenes que llegan de fuera únicamente a emborracharse. En palabras de Silvia García Rojo, “hay gente que no aporta nada al Carnaval: vienen, beben, ensucian y se van”, estando de acuerdo Ángel López Manzano: “no participan en la fiesta, absolutamente nada”, además de incidir en que “no vamos a poder absorber a tanta gente”.

En cualquier caso, Beatriz Jorge Carpio apuntó que “es inevitable que vengan, no lo podemos prohibir”, aunque sí “intentaremos minimizar” su impacto, por ejemplo, con controles de los autobuses que llegan: “todas las trabas que se les pongan, bienvenidos sean”, según Eugenio Bernal. José Luis del Solo apostó por promocionar “que la gente venga a vivir el Carnaval”, entendiendo que “no se tiene que masificar para no perder el encanto; que no sea como Pamplona que sólo se van a emborrachar”, opinión compartida por Ángel López Manzano: “no podemos perder la esencia de los toros”.

En materia taurina, se hizo un “balance muy positivo” del Carnaval, como indicó Eugenio Bernal, tanto en materia de toros como de toreros. En éste aspecto, Ramón Sastre señaló que “son carteles que prometen”, explicando algunos detalles de cómo se han configurado: por ejemplo, a Manzanares le camelaron con el hecho de que su padre también actuó un Sábado de Carnaval en Ciudad Rodrigo hace 49 años. Para Ramón Sastre, “todos los carteles tienen un punto de ilusión para Ciudad Rodrigo y para los que vienen”, revelando que “las figuras vienen por lo mínimo”.

Ángel López Manzano dijo que “son carteles de auténtico lujo, nos están llamando de toda España para las entradas”. En este sentido, Ramón Sastre relató que Morante de la Puebla ha pedido 30 para sus amigos, que se sabe de una Peña de Manzanares de Bilbao que vienen 60, etc. En el caso de la Asociación Charra del Caballo, Ángel López Manzano explicó que sólo están reservando por anticipado para compromisos muy cercanos, vendiendo el resto el propio día en el tablao. Estos carteles tienen un ‘problema’: Ramón Sastre reveló que hay alcaldes de otros lugares que le están diciendo “qué van a traer ellos en agosto”.

El encierro a caballo, un “riesgo para el Equipo de Gobierno”

El presidente de la Comisión Taurina también habló bastante a la hora de comentar el nuevo recorrido del encierro a caballo, recordando que permitirá participar a más caballistas, además de que el recorrido antiguo implicaba hacer este año una inversión de 2.500-3.000€ por la sustracción de cierto mallazo y por el dinero que pedían los propietarios de sendas parcelas. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en defender que “si es un encierro a caballo, que sea verdaderamente así”, en palabras de Pepe Casamar.

Sin embargo, sí se vieron algunos problemas en torno al recorrido. Por ejemplo, Ángel López Manzano se fijó en la distancia: con el recorrido de los últimos años, los astados ya estarían –en distancia- en el Registro cuando este año estarán en la Puentecilla. Por ese motivo, defendió el recorrido de los últimos años, aunque “entre que salga de un corral y lo haga del campo, prefiero el campo”, al igual que Eugenio Bernal: “tiene que salir del campo, no soltarlo de unos corrales”. Eso sí, un espectador indicó que teniendo en cuenta la zona de expansión (donde no puede haber público) el tramo de campo con presencia de espectadores va a ser corto: “puede ser más vistoso por otros sitios, hay opciones”.

Como aspecto positivo, José Luis del Solo recordó que “la gente estaba descontenta porque no se podía pasar de la Puentecilla”, y este año sí podrán hacerlo. Ramón Sastre dijo que “lo ideal” sería que el encierro, viniendo por ejemplo de Casasola, bajase por la ladera del Teso de Valhondo (en vez de meterse por la Calleja), pero un propietario no lo permite. En todo caso, Beatriz Jorge Carpio quiso subrayar que recuperar este recorrido es “un riesgo para el Equipo de Gobierno”, ya que el tramo de campo es mayor, con todo lo que ello implica: “nos hemos tirado a la piscina, porque de este encierro depende el éxito del Carnaval”.

Peticiones y críticas varias

El coloquio también dejó varias peticiones y críticas a los miembros del Equipo de Gobierno. Por un lado, Ángel López Manzano cree que hay que prestar más atención a la “forma de promocionarnos”, apuntando que las fotos difundidas de los astados del encierro a caballo “no hacen justicia” a lo que son en realidad; y que en el programa de mano del Carnaval hay una foto de un astado de Aguadulce que no es demasiado adecuada. Además José Luis del Solo criticó que aparezca una máscara veneciana en el programa: “no representa a Ciudad Rodrigo”.

Por otro lado, Eugenio Bernal planteó que, con el traslado del baile de disfraces al Pabellón de Conde de Foxá, podría organizarse algún evento cultural en el Teatro Nuevo. Beatriz Jorge Carpio manifestó que este año no hay capacidad presupuestaria, pero que se puede mirar para el futuro, señalando que “veremos a ver qué tal sale la prueba” del baile en el Pabellón.

En materia de disfraces, José Luis del Solo preguntó por qué se había cambiado el recorrido del desfile del disfraz callejero, tras haberlo consensuado en una reunión hace dos años con los que desfilaban. Beatriz Jorge Carpio dijo que “tengo entendido que la salida de Cristóbal de Castillejo era caótica y la Plazuela de Herrasti será más vistosa”, añadiendo Ramón Sastre que según le ha transmitido Víctor Gómez, ha habido una reunión con los que desfilan, planteando esta opción para que haya más espacio. En torno a esta reunión, José Luis del Solo remarcó que “a mí otros años se me había citado, y este no”.

En otro aspecto, Ángel López Manzano pidió que se separen las recogidas de entradas para los bailes de disfraces y el pregón, contestando Beatriz Jorge Carpio que “a estas alturas ya es complicado cambiarlo” para este Carnaval. Por último, hablando del Pasacalles de Cenizos, José Luis del Solo recordó que su objetivo final es que “haya cenizos”. Alabándose el acto en sí (“es una idea brillante, hacía falta algo para cerrar”, según Ángel López Manzano; y “tiene un significado especial porque quedamos los de casa”, según Pepe Casamar), Silvia García Rojo reflexionó que “estaría bien unirse así para otras cosas a lo largo del año en Ciudad Rodrigo”.