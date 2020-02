Un total de 1.984 personas se beneficiarán de la ayuda económica para material escolar

Jueves, 6 de febrero de 2020

El plazo para presentar las facturas que justifiquen los gastos subvencionables será del 10 al 19 de febrero

Un total de 1.984 personas se beneficiarán de las ayudas económicas del Ayuntamiento de Salamanca a familias salmantinas para la compra de material escolar. Estas ayudas se tramitan a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y los gastos subvencionables son: estuches, bolígrafos, pinturas de colores, rotuladores, lapiceros, carpetas, clasificadores, blocs, cuadernos, libretas, gomas de borrar, sacapuntas, pegamentos, reglas, tijeras, flautas, compases, grapadoras y mochilas escolares.

Tal como fijaban la Bases Reguladoras de estas ayudas los beneficiarios son familias cuyas rentas máximas del año 2018 no superaron los 20.605,20 euros si son dos miembros; los 25.756,50 euros si la unidad familiar es de tres miembros; los 30.907,80 euros si son cuatro miembros; 36.059,10 si son cinco; y los 41.210,40 euros si la unidad es de seis miembros.

Además eran requisitos imprescindibles estar empadronados en Salamanca con fecha anterior al 1 de enero de 2019 y estar matriculado, durante el curso escolar 2019/2020, en algún centro escolar ubicado en el término municipal de Salamanca en 2º ciclo de Educación infantil (3 a 6 años), Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria. Además es requisito no tener expediente abierto de absentismo escolar ni deudas tributarias.

La concejala de Educación, María Victoria Bermejo, ha presentado el listado definitivo de ayudas, indicando los beneficiarios, los no beneficiarios y los excluidos, señalando la causa de estos últimos, a la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que lo ha aprobado por unanimidad esta mañana.

El número de beneficiarios excluidos han sido 463 por alguno de los siguientes motivos: superar las rentas máximas establecidas para el año 2018, no estar empadronados en Salamanca, no estar matriculados en algún centro escolar de la ciudad, por tener expediente abierto de absentismo escolar, no haber presentado la documentación requerida en el plazo establecido, o tener deudas tributarias.

Losestarán disponibles desde este viernes en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, www.ciudaddesaberes.es y en la web www.aytosalamanca.es. Elobjeto de estas ayudas deberán presentarse, del 10 al 19 de febrero, ambos inclusive, en la sede de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, ubicada en el Teatro Liceo.