Mentiruscos con piedras...

La clase trabajadora puede equivocarse al dar su voto y como es mayoría puede no acertar al elegir sus gobernantes, pero igualmente, en cualquier momento, puede decidirse y hacer fracasar a un gobierno obligándole a convocar nuevas elecciones. Es algo que a tener muy presente por los llamados a gobernar y por ello parece, en principio, obligado considerar el reparto equitativo de cargas y beneficios. Si los países civilizados y prósperos son aquellos en los que se ha conseguido formar una clase media amplia y numerosa, es evidente que esto no se consigue más que con la contribución de capas sociales cada vez más extensas que acceden a un consumo de bienes culturales y económicos de forma continuada. Esta situación no es posible sin la implantación y mantenimiento de medidas socioeconómicas capaces de corregir y superar los inevitables momentos de crisis que conducen, como es palpable actualmente, primero a los recortes salariales y, al final, a que muchas empresas cierren o reduzcan sus plantillas, dejando en el paro, a sus cuadros de trabajo. Si estos parados, a pesar suyo, ven reducida o se quedan sin su protección o subsidio, no sólo son víctimas de un egoísmo político y social, sino que, reducen la masa consumista y de ahorro hasta límites peligrosos para el cuerpo social entero.