11 de febrero: Día Internacional de La Mujer y La Niña en la Ciencia

¿Por qué un “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”? Pues porque mujeres científicas haberlas haylas: las hay hoy en día y las ha habido siempre, pero salvo contadas excepciones, no se conocen. Y además, sus éxitos la mayoría de las veces se han achacado a algún varón próximo (casi siempre el marido), o lejano o incluso ficticio, porque más de una de ellas tuvo que usar un seudónimo masculino.

Y en cuanto a las niñas, porque aunque ya está bien entrado el s. XXI, las mujeres y las niñas siguen encontrando barreras de muchos tipos, a veces muy sutiles, como los estereotipos que se nos inculcan desde los primeros años de vida y que siguen haciendo mella: los libros de texto a día de hoy siguen prácticamente sin nombrar a científicas, con lo cual las niñas no tienen referentes femeninos a quienes imitar, y los niños siguen creyendo que hay cosas que “las niñas no pueden hacer”. Así que cuando una chica tiene 16 ó 17 años, no baraja una carrera de ciencias como una opción real a menos que la vocación sea muy fuerte, salvo, claro está, las que tienen que ver con los cuidados: enfermería, medicina, psicología….

Cuando la igualdad sea real, y tanto los niños como las niñas a partir de 6 años, elijan indistintamente profesiones a partir de los gustos y aptitudes de cada cual, y no de los estereotipos en función del sexo, entonces ya no será necesario celebrar el día internacional de La Mujer y La Niña en la ciencia, pero hasta entonces, desgraciadamente, creo que aún nos quedan muchos años de celebrarlo.

Y en ello está un grupo de personas del ámbito científico que, de forma completamente voluntaria y sin ánimo de lucro, ha creado la página 11defebrero.org para recoger las actividades e iniciativas que se celebran durante casi todo el mes de febrero por toda España, y que tratan de potenciar el acercamiento de las niñas a la ciencia, incluida la programación que hace la Universidad de Salamanca.

Por otro lado, el grupo de “Científicas: presente, pasado y futuro” de la Universidad de Sevilla, han elaborado un cómic que podéis descargaros aquí.

Y seguro que si buceáis en Internet encontraréis más cosas interesantes. Espero que algún día no haya que buscarlas, sino que aparezcan de forma tan natural como aparecen los científicos varones.

7/2/2020