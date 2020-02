Planas: “No creo que la solución sea el incremento de precios al consumidor”

Jueves, 6 de febrero de 2020

El Gobierno modificará la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la ‘venta a pérdidas’, una “práctica limitada” y que es un “motivo de indignación para los agricultores”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha exigido a la distribución que evite la 'venta a pérdidas', al tiempo que considera que la subida de precios al consumidor no es la solución para paliar la crisis que sufren agricultores y ganaderos, que exigen precios justos.

"Todo el mundo puede contribuir, también el sector de la distribución, tiene que hacer un esfuerzo y ponerse a la tarea, sino no lograremos el objetivo de conseguir una retribución más justa para agricultura y ganaderos. No creo que la solución sea el incremento de precios al consumidor, se trata del equilibrio de la cadena, aquí no se trata de que el sumatorio sea un precio más elevado para el consumidor, sino que haya un reequilibrio", ha asegurado Planas tras reunirse con el sector de la aceituna de mesa y del aceite de oliva.

De esta forma, Planas ha reconocido que la distribución, con la que está manteniendo reuniones estas semanas, tiene "un papel importante" en el sector agroalimentario y les ha exigido evitar la 'venta a pérdidas' mientras que considera que las industrias deben dar estabilidad al sector.

El titular de Agricultura ha reiterado que tras las protestas de agricultores y ganaderos en gran parte de España, que exigen precios justos para sus productos, el Gobierno modificará la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la 'venta a pérdidas', una "práctica limitada" y que es un "motivo de indignación para los agricultores". "No tiene una solución fácil, pero en la trasposición de la directiva europea trataremos de darle una respuesta", ha señalado.

Respecto a las reuniones con la distribución, tras empezar ayer con Carrefour, Planas ha eludido pronunciarse sobre los temas tratados en la reunión ya que considera que es "necesario un clima de discrección" para abordar la situación.

Por otro lado, y sobre la posibilidad de adoptar medidas fiscales para beneficiar al sector, Planas ha reconocido que "no se ha planteado" en este momento, pero no descarta de que sea "objeto de consideración".