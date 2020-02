Tres zorras atacan una explotación ganadera en Ciudad Rodrigo

Jueves, 6 de febrero de 2020

Un ganadero de Ciudad Rodrigo se encontró en la mañana del jueves con una desagradable sorpresa cuando llegó a primera hora a su parcela: su ganado estaba siendo víctima del ataque de tres zorras, que salieron espantadas al verle llegar. Esas zorras acabaron con la vida de un ternero, comiéndole el hocico mientras todavía le estaba pariendo la reproductora, a quién también devoraron su parte trasera, de tal modo que su vida pende de un hilo, lo que originará costes elevados de veterinario “para que lo mismo no se consiga sacar adelante”, según señala el ganadero.

Al problema del ataque se une la falta de atención administrativa. Según la nota de prensa difundida por ASAJA Salamanca en el tramo final de la mañana del jueves, el ganadero había llamado a los agentes para que fuesen a dar parte, pero “le están dando largas”, comunicándole que no se van a presentar por el momento. En este punto, ASAJA recuerda que los agentes se presentaron para dar parte de otro ataque a otro socio hasta 4 días después de haberse producido.

El ganadero afectado en la mañana del jueves sufrió hace tres semanas otro ataque, en este caso por parte de buitres, quiénes sacaron las tripas a un becerro vivo. Tanto en el caso de los zorros como los buitres, no hay compensación alguna. El propio ganadero señala que “esto es inaguantable, es una impotencia tremenda, es un sin vivir; cuando no es el zorro, son los buitres, no te cubren nada y esto es ajeno a nosotros, culpa de animales salvajes”.

De igual modo apunta que “cada vez que das un parte, el seguro de recogida de cadáveres te hace una subida de un 400%”, lo que ve “muy injusto, porque no es culpa mía, sino por animales salvajes”. Desde ASAJA se insta a la Administración a que los agentes acudan a verificar el suceso, y “se encarguen de subsanar económicamente todas las pérdidas que originan los animales salvajes”.