El PP critica la inacción del Concejal de Medio Ambiente en el problema de los pájaros del parque

Miércoles, 5 de febrero de 2020

El presidente del Partido Popular de Béjar ha comparecido ante los medios de comunicación para cuestionar al equipo de Gobierno y en concreto al concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano, su inacción en la gestión del problema con los pájaros del parque municipal.

Alejo Riñones ha mostrado una fotografía del estado de uno de los bancos del parque y ha señalado que se trata ya de una plaga y de un problema sanitario, y pregunta al Concejal de Medio Ambiente si ha pedido algún informe a Sanidad, para tranquilidad de los bejaranos.

Riñones ha manifestado que los estorninos que duermen en el parque, viven durante el día en terrenos agrícolas y bosques, son omnívoros, por lo que igual comen granos o semillas, que insectos, y picotean cadáveres de animales muertos, sin que se sepa si ese animal ha muerto por alguna enfermedad, y cuando se posan en los entornos urbanos en tan grandes cantidades pueden transmitir enfermedades, pues son aves portadoras de microorganismos patógenos, “incluso por las mañanas se ven pájaros muertos bajo los árboles que les sirven como dormideros en el parque”.

El Presidente popular ha señalado que existen numerosos métodos para espantar a las aves, como mangueras de agua, ultrasonidos, aves de cetrería, cohetes o descargas eléctricas y ha aconsejado al actual Concejal de Medio Ambiente que hable con los cazadores y aunque les cueste trabajo espantarlos que comience ya a tomar medidas, pues lleva ocho meses gobernando y no ha hecho más que un intento fallido.

El que fue Alcalde de Béjar en la anterior legislatura, ha recordado cuando el actual concejal se reía de él y del anterior Concejal de Obras poniéndoles cuernos en redes sociales, por los ciervos de El Bosque y ha manifestado que tuvo que tomar una difícil decisión y eliminarlos por contar con un informe de Sanidad en el que se recogía que los animales tenían enfermedades que podían transmitirse, como la brucelosis y la sarna “si alguno de los ciervos hubiese saltado la cerca y hubiese transmitido la brucelosis a una manada de vacas, el Ayuntamiento de Béjar habría tenido un problema importante porque estábamos avisados”.

Alejo Riñones ha aprovechado su comparecencia para preguntar al Concejal de Medio Ambiente por qué no se utiliza la barredora que ellos dejaron comprada y la máquina para baldear las calles, cuando puntualmente se necesite para a poyar a la empresa que hace la limpieza de las calles, añadiendo que que el actual Gobierno no hace otra cosa que tirar todo lo que ha dejado hecho el PP, “cuestionan si hemos puesto mal una teja, mientras que ellos gastaron 32.000 euros en unos contenedores soterrados, que fueron la obra insigne de esta Alcaldesa y que aún no ha inaugurado, ¿para cuándo los va a inaugurar?, llevan ya ocho meses gobernando el Ayuntamiento, es difícil hacer oposición fiscalizando a un equipo que no hace nada”.