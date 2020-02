El Restaurante Doña Matea volverá a situar a Alba de Tormes en el primer plano del ajedrez provincial

Miércoles, 5 de febrero de 2020

El torneo, que se celebra este domingo, hace referencia en su nombre al 50 aniversario del nombramiento de Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia

Los mejores ajedrecistas volverán a darse cita una año más en el Restaurante Doña Matea para la disputa del torneo de ajedrez organizado por el restaurante de Alba de Tormes. En esta ocasión, el torneo, que se celebra este domingo, hace referencia en su nombre al 50 aniversario del nombramiento de Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia.

Las inscripciones para el torneo son de carácter gratuito y podrán realizarse a través del correo electrónico arbitrosajedrezsalamanca@gmail.com. En la web www.salamancaajedrez.com, pueden también consultarse las bases del torneo. Las categorías existentes serán la sub 8, sub 10, sub 12, sub 16 y categoría absoluta. Hasta el momento, la cifra de inscritos ronda el medio centenar, situándose en cien las plazas disponibles totales para participar.

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, mientras que, además, en la categoría senior, habrá premio en metálico. Así, el primer clasificado recibirá 200 euros, el segundo 100 euros, el tercero 50 euros. Habrá un obsequio del 4º al 7º clasificado y premio al mejor local.