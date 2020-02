La llamada de un niño de 11 años al 112: "Mi mamá se ha caído al suelo y no sé qué le pasa"

Miércoles, 5 de febrero de 2020

El suceso tuvo lugar el 26 de enero, unos minutos antes de las 7.00 horas, cuando la madre de Mohamed sufría un desvanecimiento en su casa de Leganés (Madrid). El pequeño, de 11 años, reaccionaba con entereza llamando rápidamente al 112.

Todo un ejemplo que el Servicio de Emergencias de Madrid ha querido divulgar en las redes sociales

Escuchar la grabación de la llamada

“A mi mamá le acabo de escuchar gritar y se ha caído al suelo y no sé qué le pasa. Está medio dormida medio despierta”, explicaba el pequeño, que después añadía “ya no tiene los ojos abiertos, pero el pecho se le mueve un poco (...), ahora no me contesta”.

La historia tuvo un final feliz ya que se activaban los efectivos de SUMMA-112, Policía Nacional y Policía Local y la mujer fue dada de alta posterioremente. Se había golpeado como consecuencia del desvanecimiento.