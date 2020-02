La Casa Museo Unamuno, el otro ‘taquillazo’ de la película de Amenábar

Miércoles, 5 de febrero de 2020

El éxito de ‘Mientras dure la guerra’, la primera película producida íntegramente por la plataforma Movistar + no ha pillado a nadie por sorpresa. Una historia bien contada, un gran elenco de actores y la dirección en manos de alguien de garantía, como Alejandro Amenábar, hacía presagiar premios como los cinco Goyas recientemente obtenidos y el respaldo del público, que ha dejado más de 10 millones de euros en taquilla por la venta de cerca de 2 millones de entradas.

Lo que sí ha llamado la atención es lo sucedido en la Casa Museo Unamuno, donde el flujo de visitas ha aumentado exponencialmente. Lo reconoce su directora, Ana Chaguaceda, para la que la repercusión “ha sido mayor de lo esperado”. La clave, apunta, puede residir en que la película ofrece “una visión humanizada de Unamuno que le acerca mucho más a una franja de edad que no solía venir al museo, la de personas de entre 25 y 30 años”.

Familiar, intima, personal, el reflejo de una persona que sufre y vive en un entorno que mucha gente, al parecer, desconocía. Así se podría resumir este film que ha reverdecido la atención general por la figura de quien fuera rector de la Universidad de Salamanca en varios periodos diferentes y al que la tradición educativa española tiende a reconocer como filósofo o novelista sin detenerse en ese lado humano que refleja la película a través de la interpretación de Karra Elejalde.

Desde el estreno de este trabajo audiovisual, el pasado 27 de septiembre, las visitas guiadas a la Casa Museo son ahora experiencias diferentes. “Los visitantes dialogan mucho más con la persona que los guía, preguntan por un montón de datos íntimos y desean saber si todo lo que cuenta Amenábar es cierto”, explica Chaguaceda para quien la visión del director “es muy personal pero bien documentada, por lo que refleja bastante bien una situación muy concreta y dolorosa en la última etapa de su vida”.

Viudo, sin una hija y comportándose casi como el padre de miguelín pues el biológico, como otros hijos de Unamuno, no se encuentran en Salamanca durante el trance del inicio de la Guerra Civil, el Unamuno de ‘Mientras dure la guerra’ se presenta como una persona ajada pero ilusionada con el nuevo horizonte que parece abrir para España el desembarco de los nacionales a orillas del Tormes. El entusiasmo inicial se torna en desencanto y frustración cuando don Miguel comienza a ver las formas de quienes establecen en Salamanca su cuartel general. “Ese personaje, que acusa sobremanera lo que pasa a su alrededor, me lo creo”, afirma, rotunda, Ana Chaguaceda. Y por lo que se está demostrando, parece que no ha sido ni mucho menos la única.

Horarios de visita y precios

La Casa Museo Unamuno, situada junto a la célebra fachada plateresca del Patio de Escuelas, puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Cada 60 minutos se realiza una visita guiada por sus instalaciones. El precio de la entrada es de cuatro euros o dos en el caso de ser estudiante, jubilado, familia numerosa o integrar un grupo de al menos 20 personas. Además, el visitante tiene la posibilidad de adquirir una audioguía a un precio también de dos euros.