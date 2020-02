Los vecinos de Pizarrales y Barrio Blanco, pendientes de una solución a la situación del centro de salud  

Martes, 4 de febrero de 2020

Exigen una nueva reunión, esta vez con la Gerencia de Área, tras no haberse cumplido “lo hablado” en el encuentro mantenido la pasada semana

El Consejo Social de Pizarrales y Barrio Blanco han solicitado una reunión con la Gerencia de Área para exponer las demandas sanitarias de los vecinos y, sobre todo, poner soluciones a la sobrecarga de pacientes de los facultativos del centro de salud y que, entre otras consecuencias, están provocando que las citas médicas se demoren más de 48 horas.

Cabe recordar que el Consejo Social mantuvo la semana pasada una reunión con el Gerente de Salud de Atención Primaria, la Directora Médica y la Directora de Gestión, “y, a pesar de su buena disposición en la misma, constatan que a día de hoy, no se ha cumplido lo hablado en dicha reunión”, apuntan desde el Consejo Social.

En concreto, añaden, cubrir las 8 plazas de médicos de familia que tiene asignadas (solo se han cubierto 6), informar y tener en cuenta a los profesionales del centro- coordinadora- para la gestión y para dar respuesta a las necesidades del mismo, ya que son estos los que conocen la realidad, y no sobrecargar a los médicos con aquellos pacientes de los facultativos no disponibles (no designados aún, bajas, vacaciones…), acumulando constantemente las bajas profesionales, teniendo que atender diariamente entre 60 y 70 pacientes cada uno, porque repercute en la calidad de la asistencia que se debe recibir, siendo esta la forma permanente de cubrir las bajas que por distintos motivos se viene manteniendo en el centro de salud.

El Consejo Social sigue reivindicando que este centro tiene unas “necesidades no debidamente atendidas de forma continuada, siendo tratados sus usuarios de forma injusta e intolerable, situación constada y corroborada por el mismo Gerente de Salud”.

Por tanto exigen que: