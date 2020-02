Otro pájaro...

La Generalitat de Cataluña, gobernada por Quim Torra, ha financiado un estudio para traducir el nombre de 1.355 aves cantoras al catalán.

El trabajo ha sido realizado por el centro de terminología del Govern, el TERMCAT. Desde este departamento se realizan estudios para fomentar el catalán y encontrar las traducciones más adecuadas.

En este caso se han puesto manos a la obra con la actualización del diccionario de ‘pájaros del mundo’, donde han incluido más de mil denominaciones nuevas para las especies de aves paseriformes (pájaros o aves cantoras). En el proyecto ha contado con la colaboración del Instituto Catalán de Ornitología y la Fundación Barcelona Zoo (OK diario 2 de febrero de 2010)

En una tarde ¿cómo lo llaman?... ¡Ya recuerdo! “Primavera invernal”. Este lenguaje solo sirve para escribir un decadente y melancolico poema. Leyendo y releyendo el artículo. Le aconsejaría Joaquín Torra que ese dinero lo empleara en ir a un psiquiatra para intentar sacarle el trauma de inferioridad que sufre. Le voy a explicar, quizá ese día la clase fuera en el lenguaje de la España que roba y usted hizo mutis… Los nombres no se pueden "inventar ni asignar”. O bien se toma el que ya utiliza el pueblo en el idioma correspondiente, por ejemplo en mi tierra a la urraca le llaman PEGA, caso no exista se utiliza el nombre científico, y este es universal. Lo otros se llama marear la perdiz roja, pasar el rato, el tiempo, y malgastar el dinero público. Me explique se van a centrar solo en la CARROÑERA, que tengo entendido es su preferida, o en el CUCO COMUN (Cuculus canorus)​ que pone huevos en otros nidos para que los tontitos se los críen, Y su próxima ocurrencia será que canten en catalán

Les voy a contar una anécdota que sucedía en mis años de preparación de la famosa revalida, un compañero (de las particulares) se burlaba del gallego, al preguntarle X porque hablas tan raro, ponía acento chulesco.

—Es que los fines de semana voy a Madrid para sacarme el casposo y paleto acento gallego.

Pasaron los años y por esos extraños vericuetos que nos conduce la vida terminó en de parlamentario autonómico y jactándose de ser un sabio del idioma del que había renegado.

El idioma oficial de España es el ESPAÑOL. El cual se adoptó del castellano, que a su vez era un dialecto del latín. El resto son dialectos del mismo latín, llamadas lenguas co-oficiales que variaran según la zona donde se hablen. No es lo mismo el gallego de Orense que el de Pontevedra o Lugo o Coruña.

En beneficio de todos de puertas a dentro que cada uno hable lo que le dé la gana, pero hacia fuera, usemos el idioma más rico “el español”. Gracias.