La Plaza Mayor reúne a un centenar de detractores de la caza

Domingo, 2 de febrero de 2020

La Plaza Mayor de Salamanca ha acogido este domingo una manifestación contra la caza y el maltrato, abandono y matanza de galgos, podencos y otros perros usados para cazar en toda España. La protesta, organizada por la Plataforma NAC (No A la Caza), se ha celebrado de forma simultánea en un total de 39 ciudades españolas, cuatro más que el año pasado, así como en Colonia, Amsterdam, Touluse, Milán y Gante. La Plataforma cuenta con el apoyo de más de 600 asociaciones, plataformas y partidos políticos.

El colectivo denuncia que febrero es un mes “especialmente crítico y señalado por coincidir con el fin de la temporada de caza con galgo”. Según las protectoras, alrededor de 50.000 galgos son descartados cada año. “A esta cifra habría que añadir podencos, setters, pointers y otras razas utilizadas para la caza porque muchos de ellos no son válidos, son lentos, no tienen las cualidades requeridas o simplemente no sirven para cazar o son viejos”, añaden.