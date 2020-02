La importancia de saber sufrir

Sábado, 1 de febrero de 2020

“Que rico este punto, menos mal”, afirmaba un aficionado en la Preferencia, tras el Salamanca UDS 1 Athletic B 1. Un punto sufrido y trabajado con el que los charros enlazan dos jornadas sin perder, que no está mal teniendo en cuenta los antecedentes, y se mantienen en la zona media de la clasificación.

Valor psicológico

Poder frenar al segundo clasificado y máximo goleador de la liga tiene mérito. Es cierto que los vascos dominaron y tuvieron más ocasiones, pero esta vez la entrega y concentración del Salamanca sirvió para sumar un punto valioso, que refuerza el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores y la moral de la hinchada, a pesar de las adversidades extradeportivas, que mencionaré más adelante.

Semana convulsa

Y es que la semana ha sido movida en el club blanquinegro. Especialmente por el retraso en los pagos a los profesionales, pero también por la gestión de las bajas y los fichajes, que ha mostrado un preocupante divorcio entre la propiedad, es decir Lovato, y el entrenador, Larrazábal, cuya opinión no se ha tenido en cuenta para estos importantes ajustes en la plantilla.

El resultado de todo esto es una pésima imagen del Salamanca UDS, que vuelve a mostrar carencias preocupantes en su organigrama y que sigue estando muy lejos del de cualquier equipo de la categoría.

Aunque el fútbol da muchas vueltas, con este panorama, muchos seguidores están desilusionados y la prioridad debe ser asegurar la permanencia cuánto antes. Algo que sólo será posible con la actitud que los futbolistas han mostrado ante el filial rojiblanco.

Bien por los jóvenes

En mitad de la tormenta, algunos destellos del sol merecen una mención. Me refiero al rendimiento que están ofreciendo los canteranos de los que se está tirando ante las bajas del primer equipo. Altube, Mati y Leo Sepúlveda repitieron en el once inicial y cumplieron como cualquier otro profesional, incluso mejor que algunos de los que ocuparon sus puestos en las jornadas anteriores. Y eso que no tienen experiencia, pero su empuje y sus ganas están siendo ejemplares.

El caso Galván

Luego tenemos el nuevo rol de Martín Galván, que vuelve a sentirse futbolista e importante para el equipo. Hace un mes se criticaba su falta de compromiso y ahora, hay que reconocerlo, es el que marca la diferencia, con goles como el 1 a 0 ante el Athletic B o con asistencias como la del o a 1 de la semana anterior en Irún.

Bien por el mexicano, a ver si sigue en esta línea, y bien por Larrazábal, que ha sabido tocar la tecla para recuperar a este jugador, cuya salida en el mercado de invierno era una posibilidad que muchos aficionados comentaban, aunque todos sabían que Lovato nunca lo haría, ya que es una de sus apuestas personales.

Lovato, en el punto de mira

Y hablando del dueño del club y del estadio, debido a los retrasos en los pagos, los fichajes a última hora en el mercado de invierno, la falta de conexión con el cuerpo técnico y las promesas sobre grandes proyectos que no se ven en el día a día del equipo (incluida la conversión en SAD), va incrementándose el número de aficionados que critican su gestión a distancia y que piden que venda el Salamanca UDS a alguien que sea capaz de profesionalizar la entidad, dotándola de la seriedad necesaria para que pueda crecer y, sobre todo, para que aficionados, jugadores y técnicos puedan disfrutar del fútbol, sin tener que preocuparse por cuestiones burocráticas o administrativas, que tendrían que funcionar como un reloj.

El día que se logre esa estabilidad seguro que se multiplica el rendimiento sobre el césped. Mientras tanto, todo indica que seguiremos con sobresaltos e inquietudes, confiando en que no se caerá al pozo, gracias a que los futbolistas lo den todo, a pesar de no contar con el mejor ambiente para ello. Emoción no va a faltar.

César García Hernández / Fotos de Lydia González