El Director del CEIP La Antigua, defiende la permanencia de su colegio en el Día de la Paz

Celebración del Día escolar de la Paz y la NO violencia en el CEIP La Antigua

El colegio público La Antigua se ha unido a la campaña que Save the Children ha lanzado con motivo del Día Escolar de la Paz y la NO Violencia, dedicado a conmemorar en los centros educativos una cultura de educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto a los Derechos Humanos. Todo el colegio ha participado en esta jornada especial de actividades que se celebró ayer viernes, en la que los niños y niñas han pedido patrocinios a sus familias y amigos por cada vuelta al parque de La Antigua y el dinero recaudado será donado a la ONG.

Plantearse cerrar el colegio La Antigua sería darle un hachazo definitivo a la ciudad

Béjar al Día ha tenido la ocasión de hablar con el director del colegio, José María Martín Rodríguez, sobre las declaraciones de la Alcaldesa en el Pleno del pasado jueves, en las que informó de la reunión mantenida con el Director General de Educación y señaló que no se tenía intención de cerrar ninguno de los dos institutos de la ciudad, pero sí tenían preocupación por algunos colegios públicos que recibían poco alumnado por la situación demográfica de Béjar.

El Director del centro escolar ha asegurado no tener ninguna información en este sentido, pues la provisión de puestos de trabajo de maestros para el próximo curso está ya garantizada. Ha defendido el valor de la educación que se ofrece en el colegio de La Antigua con estas palabras: “dando por hecho que todos los colegios nos regimos por la Ley de Educación, que tenemos los mismos recursos, de profesorado y de profesorado de apoyo, y tenemos menos niños por aula, se podría decir objetivamente, que somos uno de los mejores centros de Béjar por el trato personalizado que se les da a los niños. Lo que podría ser un problema en el futuro, que ya lo veremos si lo es o no lo es, ahora mismo es una ventaja porque estamos trabajando con muy pocos niños por aula y eso va en beneficio de los propios alumnos y sus familias”.

Martín Rodríguez ha asegurado que como ciudadano no cree que vaya a cerrarse el colegio de La Antigua, porque más allá de que es un servicio público, a nivel político debería entrarse a fondo en el cuestionado tema de las escuelas públicas y las escuelas concertadas que nacieron allí donde no llegaban las primeras. También ha hecho mención a la necesidad del barrio de mantener abierto el colegio en una zona de la ciudad en la que se han perdido prácticamente todos los comercios, con una población sensible que tiene sus derechos y necesidades “cerrarlo sería como darle el último hachazo a la ciudad”.

El Director se mantiene prudente y confiado en que no llegue a plantearse el cierre de un colegio público que cuenta en la actualidad con más de 50 alumnos y más de una docena de profesores, pero no obstante ha manifestado “en función de lo que hagan nosotros actuaremos en consecuencia junto con las familias”.

Ha animado a los padres a que lleven a sus hijos al colegio de La Antigua, porque si tienen dificultades van a recibir un trato más personalizado y hay colegios en Béjar que tienen 25 niños por aula que es el máximo permitido, incluso manteniendo esa cifra de alumnado en cursos en los que hay niños con necesidades especiales, en los que están obligados a bajar la ratio por clase, algo que según ha manifestado José María Martín, raya la ilegalidad.