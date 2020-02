Claves para ahorrar en las facturas de teléfono e Internet

Sábado, 1 de febrero de 2020

Piensa en lo que necesitas y apuesta por los operadores virtuales, entre los consejos de la OCU para reducir el coste de las facturas

¿Estás harto de pagar de más por tus facturas de teléfono e Internet? OCU te da algunas de las claves para ahorrar: piensa en lo que necesitas, revisa las ofertas de los operadores telefónicos y localiza la tarifa que más se ajusta a tu perfil.

Contrata solo lo que necesitas

A menudo las compañías nos animan a contratar servicios que no necesitamos: quizá no necesitas tener un teléfono fijo, ni quieres tener Internet en casa porque solo usas los datos de móvil, o te han hecho contratar más gigas o una velocidad que en ningún caso necesitas, o quizá tienes contratado un servicio de televisión de pago que no deseas con uno de los grandes operadores. Todos esos servicios engordan tu factura.

Plantéate el streaming

Si tienes contratada televisión de pago, es probable que tu factura de telefonía sea elevada. Si no quieres prescindir del fútbol o las series, una alternativa es optar por los servicios en streaming: se puede ver todo el fútbol en streaming por 35 euros al mes (MiTele Plus) y series y películas (en Amazon Prime Video, Netflix, HBO...) entre 3 y 8 euros al mes.

Apuesta por los operadores virtuales

Un consejo para recortar tu factura: contratar con uno de los operadores virtuales, con un servicio similar al de los operadores de red y unas tarifas mucho más bajas, supone un ahorro medio que ronda los 50 euros.

Busca la mejor tarifa para ti

En poco tiempo las fusiones de operadores han cambiado el panorama del mercado de las telecomunicaciones, los gigantes del sector han “engullido” a operadores más pequeños. Aun así, hay cientos de ofertas y muchas compañías, y no es fácil acertar con lo que nos hace falta.

En OCU te ayudan a ahorrar en tu tarifa de telecomunicaciones, ¿cómo? Invitándote a usar el comparador de tarifas de telefonía en su página web para que localices la oferta que se ajuste a lo que tú ahora de verdad necesitas.