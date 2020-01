Villarino alza la voz contra la reestructuración sanitaria

Viernes, 31 de enero de 2020

Más de un centenar de personas asistían este viernes en Villarino de los Aires a la charla organizada por la Agrupación Socialista de la localidad sobre la reestructuración de la sanidad rural que pretende llevar a cabo la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Participaron como intervinientes el diputado provincial del PSOE y alcalde de Juzbado, Fernando Rubio; el Secretario provincial de Política Municipal del PSOE, alcalde de Pereña y médico rural, Luis Rodríguez; y María García, sec. provincial de Sanidad PSOE, todos ellos por Begoña Santos, integrante de la Agrupación Socialista local.

Fernando Rubio explicó el documento marco difundido por la Consejería de Sanidad e incidió en el final de las consultas médicas con horario preestablecido, lo que supone un grave problema para las personas de avanzada edad al tener que solicitar consulta en los consultorios de proximidad, lo que finalmente derivará en su cierre, cumpliéndose el objetivo principal de recortar gastos en la sanidad rural.

Luis Rodríguez calificó de “falacia” y “mentira porque se oculta la verdad”, la afirmación vertida por responsables del PP en la comarca de Vitigudino sobre el aumento de 32 médicos en la provincia. A este respecto, explicó que “se trata de un concurso de traslados, es de decir, van a venir 32 médicos a ocupar las plazas que les corresponde, pero se irán los que están ahora mismo, que son interinos, no vamos a tener 32 médicos más”.

Para el alcalde de Pereña de la Ribera, “si quieren de verdad mejorar la sanidad en la comarca de Vitigudino, que nos pongan una UME (Unidad Medicalizada de Emergencias”. Se mostró confiado en que no se van a cerrar los consultorios de Villarino ni de Pereña, seguramente, pero sí la mayoría de los de la Zona de Salud de Vitigudino, a excepción del de Cabeza del Caballo y de Villavieja”, pero aclaró que el documento marco abre la posibilidad a la desaparición de todos ellos, por ello aseveró que “o enseñamos las uñas o corremos el riesgo que vuelva a suceder lo de las urgencias”.

Como médico, instó a la Consejería de Sanidad a actualizar el mapa sanitario antes de llevar a cabo cualquier tipo de medida, así como achacó “problemas de organización” otro de los males que acecha a la sanidad rural. Como alcalde se mostró preocupado porque un deterioro de la sanidad en los pueblos conducirá a que “muchos de los que aún nos visitan, al final no vengan, y eso supondrá el fin de muchos pueblos”, y como vecino se mostró crítico por la “desigualdad” con la que se trata a los habitantes de los pueblos respecto a los de las ciudades.

Por su parte, María García calificó el nuevo modelo de “un ataque muy grave” a los pueblos y a la sanidad pública, porque otro de los motivos que encierra la reestructuración sanitaria es acabar con las listas de espera invirtiendo en la sanidad privada, “porque lo buscan es la privatización de la sanidad”, mostrándose muy crítica con que no haya habido consulta con los sectores implicados, por lo que calificó el documento marco de “una chapuza” al “carecer de rigor científico”. Por ello sugirió que para realizar una reestructuración sanitaria “es principal conocer de dónde partimos y un consenso entre los sectores implicados”.

A esta charla asistieron varios alcaldes y concejales de municipios de la comarca de Vitigudino, así como el alcalde de la localidad, Julián Martín, que mostró su disposición para defender la sanidad, a la vez que avanzó la organización de una nueva charla con representantes de la administración al objeto de aclarar algunas de las cuestiones que recoge el documento marco.

También intervino el alcalde de Villavieja, Jorge Rodríguez, quien señaló que “la sanidad no es un problema de partidos si no de vecinos, por lo que no debe haber colores políticos”, instando así a la unión de los habitantes del medio rural para luchar en la defensa de un modelo sanitario mejor.

La conclusión con la que se fueron a sus casas los asistentes a esta charla estaba más cerca del intento desde la Administración del cierre de pueblos que de consultorios, “porque somos muchos pueblos”.

Tras esta primera charla en las Arribes, el próximo viernes, 7 de febrero, Aldeadávila de la Ribera acogerá una nueva sesión con algunos de los intervinientes en Villarino. Será a las 18.00 horas en el Centro Cultural.