El Tribunal de Cuentas ve "carencia de información precisa" sobre el destino de fondos que recibe la Iglesia del IRPF

Viernes, 31 de enero de 2020

Fondos que se transfieren a la Iglesia a través de las aportaciones de los contribuyentes con la conocida casilla del “0,7 %”

El Tribunal de Cuentas ha concluido que la Administración General del Estado "carece de información precisa" sobre el destino de los fondos que recibe la Iglesia católica a través de su casilla en la Declaración de la Renta, por la que los ciudadanos pueden destinar el 0,7% del IRPF a la Iglesia.

"La Administración General del Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria", subraya el Tribunal de Cuentas en un proyecto de informe, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está pendiente de aprobación por el Pleno.

En concreto, señala que al no contar con esta información precisa, "no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas".

El Tribunal de Cuentas precisa que la Iglesia ha presentado "con regularidad" una memoria ante el Ministerio de Justicia desde el año 1980. No obstante, ha constatado que no existe "una normativa estatal que regule los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener". En concreto, la memoria la presenta cada año la Conferencia Episcopal Española (CEE).

"Como consecuencia de la ausencia de criterios acordados o establecidos en normativa estatal respecto al contenido de la memoria, la Iglesia la elabora con sus propios criterios, que se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa, que es lo previsto en el Acuerdo", añade.

Además, el Tribunal de Cuentas se fija concretamente en la memoria 2017 en la que la Iglesia justificó las entregas a cuenta de la asignación tributaria del IRPF de 2017 más la liquidación efectivamente percibida de la asignación tributaria del ejercicio 2015.

Sin embargo, señala que "se ha comprobado que la cantidad justificada en la memoria correspondiente a 2017 es 300.000 euros inferior a los recursos realmente entregados por el Estado a la Iglesia en ese ejercicio, aplicando los mismos criterios que los utilizados en la memoria".

SUPERÁVIT EN 2016 Y 2017

Asimismo, pone de manifiesto que las memorias presentadas por la Iglesia referidas a los ejercicios 2016 y 2017 presentan "un superávit de 19,3 y 15,9 millones de euros, respectivamente, que se destina a la dotación de un fondo y a la aportación de fondos propios a una sociedad mercantil". Si bien, el Tribunal de Cuentas indica que "la existencia de superávit no está prevista en el Acuerdo".

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Estado español y a la Iglesia que acuerden los contenidos mínimos que debe incluir la memoria justificativa de la Iglesia sobre los fondos que recibe del IRPF; y añade que "sería conveniente que el Gobierno dispusiese de la información suficiente para asegurar que el destino último" de estos recursos "es compatible con el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia, en concreto las relativas a las ayudas del Estado".

También sugiere al Gobierno que articule los mecanismos internos necesarios para asegurar un seguimiento eficaz de la memoria justificativa y del cumplimiento de las obligaciones de las partes derivados del Acuerdo de 1979.

Además, señala que la Agencia Tributaria debería incluir en las sucesivas liquidaciones de la asignación tributaria en favor de la Iglesia católica el importe estimado de las declaraciones extemporáneas que se fueran produciendo.

EXENCIONES Y BENEFICIOS FISCALES

En cuanto a las exenciones y beneficios fiscales a las confesiones religiosas, el Tribunal de Cuentas señala que la Agencia Tributaria hizo una estimación del importe de los beneficios fiscales otorgados en 2017 por el Impuesto de Sociedades a las confesiones religiosas, situándola en 118 millones de euros.

En todo caso, precisa que de las 2.269 entidades religiosas obligadas a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades, "solo la presentaron 1.332", por lo que deduce que la citada estimación de 118 millones de euros es "muy inferior" a la que se hubiese obtenido en otras circunstancias. Además, el Tribunal de Cuentas añade que no hubo actuaciones de la Agencia Tributaria respecto de aquellas entidades que no presentaron la declaración.

Europa Laica considera que el informe del Tribunal de Cuentas "corrobora" las denuncias que ha venido haciendo la asociación por la "memoria nada justificativa" de la Iglesia y critica también "la desidia, cuando no connivencia, de la Administración y los Gobiernos de turno por la falta de control" de este dinero. Por ello, exige al Gobierno la "denuncia y derogación" de los Acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede.