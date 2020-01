El culebrón promete

Ábalos había mantenido hasta cinco versiones distintas sobre su encuentro con la vicepresidenta de Maduro. ¿Y van...? Es una indecencia que no haya dimitido, recuerdo que PSOE era implacable con PP sobre MENTIR, a alguno le costó tener que dejar la política y luego cuando el prestigio estaba dañado… resultó inocente.

La derecha, debe perseguir a toda la izquierda con tanto ahínco como han hecho los rogelios con el PP Tengamos constancia, ímpetu y lograremos sacar esta lacra

Me pregunto ¿Cómo puede mantenerse incólume el gobierno de un plagiador, mentiroso narcisista, sumiso y atemorizado por el independentismo, rehén de Pablo Iglesias y temblando de miedo ante un tirano como Nicolás Maduro, autorizó el viaje a España de una delincuente reprobada por la UE, a la que habían prohibido no solo pisar suelo de la Unión, sino también el tránsito por ella?

No podemos ser ya ante la UE los mediadores con Hispano América. España gracias a Pedro Sánchez ya no es fiable.

Este señor tiene la vergüenza virgen, no ven como la nariz cada día es más larga, pero “Yo he venido para quedarme” si señor con un par de banderillas. Sabe muchas cosas del Doctor y ya ha dejado claro que a él no le echa nadie.