La villa ducal incrementa hasta los 320.000 euros las inversiones previstas para el año 2020

Viernes, 31 de enero de 2020

Aumentan en un 29% respecto a 2019 con actuaciones en la calle Sánchez Llevot, Olvido y Toro

El Ayuntamiento de Alba de Tormes aprobó en sesión plenaria el límite máximo de gasto no financiero y los presupuestos del año 2020. De este modo el equipo de Gobierno ha fijado el techo de gasto en 3.686.131 euros, una propuesta que contó con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE.

En lo que respecta a los presupuestos del año 2020, el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha presupuestado un total de 4.126.437 euros como previsión de ingresos y 3.754.332 euros de gastos. Estudiadas las partidas del presupuesto, el PSOE decidió abstener “al no estar de acuerdo con los ingresos y gastos presupuestados en algunas partidas”, según explicó Jesús Blázquez.

Por su parte, el concejal de Economía, Fernando Patrocinio, explicó el propósito de los presupuestos y añadió que “si no se llega a los ingresos, no se agota toda la partida de gastos o hay algo más, y de eso sabemos bastante en Alba, hay dos maneras de resolverlo”. Patrocinio aseguro que el equipo de Gobierno está decidido a ajustarse lo máximo posible a los presupuestos y no superar los márgenes de actuación “para que no sean papel mojado”.

Sin partida para el Multiusos

En su réplica, Jesús Blázquez, advirtió que no existía ninguna partida para el edificio Multiusos. “Creo que si en realidad pretenden llevar a cabo las obras, deberían de empezar con suficiente antelación para que no les pille el toro”, detalló el concejal socialista. Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, aseguró al ex alcalde que la intención del equipo de Gobierno “es continuar con la construcción del edificio y que un técnico redactor está desglosando las partidas que están pendientes de ejecutar”. El objetivo del equipo de Gobierno es conseguir subvenciones para su finalización e incluso la programación de un taller de empleo destinado a avanzar las obras del Multiusos.

En el apartado de inversiones, Concepción Miguélez explicó que las inversiones aumentarían este año hasta los 320.000 euros, por los 248.000 del año 2019. En este capítulo destacan las inversiones en la calle Olvido, Toro y Sánchez Llevot.

En el capítulo de gastos destaca el aumento de las partidas en la Escuela Municipal de Música (de 50.000 a 92.000 euros), el Centro Ocupacional Reina Sofía (de 35.000 a 47.000 euros) y en el convenio con clubes deportivos que pasa de 20.000 a 28.000 euros. Los apartados que reducen sus partidas son Cultura (de 40.000 a 35.000), en Turismo (de 35.000 a 30.000) y de Fiestas (de 160.000 a 140.000).

Se reducen también las ya conocidas partidas de dedicaciones de los concejales pasando de 53.000 euros en 2019 a 28.000 en 2020 y del gasto de la secretaria que se reduce de 22.000 a 17.000 euros.

Alcaldes en las pedanías

A falta de conocer el alcalde pedáneo de Torreón de Alba, Miguel Angel Sánchez, Ezequiel Rivas y Mercedes Mouriño (El Pinar de Alba) serán los representantes de la alcaldía en Amatos de Alba, Palomares de Alba y el Pinar de Alba respectivamente.