LarrazábaL y los impagos: “Se iba a solucionar entre ayer y hoy, pero a esta hora yo aún no he cobrado”

Viernes, 31 de enero de 2020

Aitor Larrázabal, entrenador del Salamanca UDS, dejó clara toda la actualidad del club antes del cierre de mercado y el partido con el Bilbao Athletic.

Mercado: “Es una pregunta más para la dirección deportiva. Yo hace tres días que los frentes que tenía abiertos, los cerré. La comunicación es que Lovato y la DD es que se encargan ellos los fichajes. Parece que hay algo de Uruguay, pero veremos qué información tenemos de ellos cuando vengan. Estamos los que estamos”.

Trabajo de la ID: “Esa valoración se la transmitiré a la ID cuando pueda estar con ellos. Es algo interno...”.

Fichajes: “Tengo alguna idea, pero si soy franco no sé demasiado. Tampoco conocía a Jehu, Néstor, Chatón o Martín… Tener mucha información tampoco me va a servir demasiado”.

Grupo: “La victoria ha fortalecido al grupo. Si ves que un equipo trabaja bien y ves que el domingo no sumas, evidentemente hace mella y duele.

Contar con él: “No. La propiedad decide quién tiene que estar y quién no. No me había ocurrido porque no había estado en un club con un propietario que está fuera. Es diferente. El equipo no se ha caído, aunque hay muchas cosas que no se han hecho bien durante el año. Hay problemas físicos… También hemos perdido a Ubis por un golpe y todo repercute”.

Hablar con Lovato: “Espóradicamente hablo con él y nos decimos lo que nos tenemos que decir. Yo tengo mucha ilusión. Un gran entrenador como Guardiola estuvieron a punto de cesarle y las dudas surgirán siempre, pero el trabajo determinará a dónde llegarás”.

Ángel Sánchez: “Es una pregunta para la Inteligencia Deportiva. Néstor y Mella no están, el resto es sobre ellos. Yo no he pedido su marcha y parece que puede salir”.

Serrano: “Pregunta en otra ventanilla. Es un buen futbolista y tristemente no está en dinámica de grupo, pero no sé que va a pasar con él”.

Mercado nacional: “Queda cerrado”.

Bilbao Athletic: “Hable con Gorka y le dije que en Salamanca se comía muy bien y le dije que se dejase a algún jugador en Bilbao. Un equipo que tiene 42 puntos y otro 30 tiene la premisa de favorita. No están jugando con un 9 como referencia, pero están jugando muy bien y tienen buenos nombres como Sancet o Morcillo”.

Plantilla: “Es una capacidad que cada individuo tiene de afrontar la adversidad como una experiencia que jamás se me va a olvidar. Todos los días hay matices a los que hay que darles forma”.

Solos: “Siempre te gusta estar respaldado y es importante que haya una persona que te apoye y que sea cercana. Los jugadores tienen a su cuerpo técnico por fortuna y nosotros nos tenemos unos a otros”.

No fichar por el club: “Yo pienso muchas cosas. Vives fuera de casa… No me arrepiento de las decisiones que tomo, aunque las medito y las proceso”.

Impagos: “Entre ayer y hoy iba a quedar solucionado. Entregaré ahora mi número de cuenta y es una gran noticia. Yo no he cobrado a esta hora”.

Bajas: “Chatón sigue recuperándose y veremos si podemos verle y Jehu es baja por un problema gemelo. Mati y Leo son del primer equipo y lo dan todo”.