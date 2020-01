Luaces, crítico con el estado de Las Pistas y las instalaciones para Unionistas: “Parecemos un equipo del tercer mundo”

Viernes, 31 de enero de 2020

Jabi Luaces, técnico de Unionistas, atendió las preguntas de los medios en la previa del partido con el Haro.

Rival directo: “Es un suma y sigue. Nos enfrentamos a un adversario que está a un punto y ahora tenemos que hacer una segunda vuelta intachable. Con un buen resultados les superaríamos y una derrota te puede volver a meter en el pozo. Estamos preparados”.

Bajas: “Mario y Garrido son baja. En principio, nadie más, pero veremos cómo está Portilla, aunque tengo que hablar con el departamento médico. Albístegui tendremos que decidir… Mañana vamos a ver si entrenamos sin problemas, porque tenemos muchos problemas y el campo está lamentable”.

Las Pistas: “Me preocupa muchísimo el estado. Hubo una serie de gente que por postureo o por lo que sea ha desaparecido. Hemos jugado contra el Alavés en condiciones lamentables. El miércoles jugamos contra el Madrid, mucha cámara… pero hemos vuelto a ser olvidados. El campo en el que entrenamos está mal y del Reina Sofía ya no vamos a hablar. Somos el único equipo del mundo que no entrena ni un sólo día en el campo que jugamos como local, pero resulta que ahora vienen los de la Supercopa y pueden estar todo el tiempo que quieran. Lo que veo es que para un equipo de la importancia de Unionistas estoy sorprendido, y yo no vengo del Madrid o del Barcelona. Yo soy humilde, estamos muy alejados de cómo nos merecemos que nos traten. En el Reina Sofía no hay agua, los jugadores tienen que salir desnudos a ducharse, pero a otros equipos se les va a tratar mejor que al de casa. No lo entiendo y estoy muy quemado. Vamos a tener una desgracia. Necesitamos que nos cuiden si quieren que compitamos el año que viene en Segunda B. Parecemos un equipo del tercer mundo”.

Haro: “Ha incorporado a jugadores como Manjón que tienen experiencia y son fuertes. Es un equipo que compite bien y un entrenador que conozco. Vamos a tener una salida complicada”.