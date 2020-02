“Si no me emociono en el escenario, a mí la cosa no me vale”

Miércoles, 5 de febrero de 2020

Polifacético a la par que camaleónico. Así es Antonio Mellado, más conocido como Zenet, el cantante malagueño que el próximo día 14 de febrero estará en el Teatro Liceo de Salamanca dentro de su gira ‘La Guapería’. Un artista que sorprende en cada uno de sus nuevos trabajos y, por supuesto, cada vez que se sube al escenario. “Si yo no me emociono, a mí la cosa no me vale”, asegura. En su trayectoria en solitario ha sabido rodearse “de un buen equipo”, con músicos de la talla de Manuel Machado, Pepe Rivero o José Taboada, entre otros. En 2019 publica ‘La Guapería’, donde presenta canciones ya interpretadas por artistas como Bola de Nieve, Olga Guillot o Celeste Mendoza, disco por el que recibió el Premio Internacional Cubadisco 2019. Además ha publicado un recopilatorio bajo el nombre de ‘Soñar Contigo’ en el que hace un repaso de su carrera desde 2008.

Como artista multidisciplinar, ¿cuánto hay de músico y cuánto de actor cuando sube al escenario?

Sobre todo, el que está ahí arriba en el escenario es el músico. Intento que haya una honestidad, porque si yo no me emociono, a mí la cosa no me vale. A mí la fibra me tiene que vibrar. Lo que haya de actor, ni lo pienso. A mí el escenario me divierte. Conozco artistas muy buenos a los que el escenario les provoca timidez, no es mi caso. Para mí es un lugar donde puedo expresar, pero también es un lugar de culto.

De estos diez años en solitario, ¿con qué se queda?

Con el trabajo del día a día, con el equipo que tengo alrededor, estoy con una discográfica independiente, y este tipo de trabajo lo hacemos de manera muy cercana y familiar.

¿Cómo conseguir mantenerse sin perder las ganas ni la esencia?

Parte del secreto es la forma de trabajar, el sentirte en un ambiente tan cercano, tan familiar, donde todo se hace tan fácil, se te entiende tan bien y todo fluye cuando tienes una idea. Cuando venga la inspiración que no tengas que llamar a cinco puertas para que te escuchen. Hace poco más de un año teníamos tres proyectos, ya hemos hecho uno, ‘La Guapería’, por el que nos han dado un premio, y ya estoy haciendo el segundo.

‘Soñar contigo’ es una de esas canciones que el público ha hecho suya.

Las haces todas con el mismo cariño, y de repente hay una serie de circunstancias que la van llevando. Sí que es verdad que nunca nos hemos negado a potenciarla, si ha habido que llevarla a una banda sonora lo hemos hecho, y con mucho cariño. La hemos mimado, y lo que hago con esta canción, en lugar de pensar que la has cantado un millón de veces, es intentar cantarla como la primera vez. Te das cuenta de la cantidad de caminos que tiene una sola nota.

¿Hay algún género musical con el que no se atreva?

El flamenco. Técnicamente el ser humano lo más difícil que ha hecho en el canto es el flamenco y la ópera, es como llegar a lo máximo que una voz humana puede llegar. Yo voy metiendo la patita en todos los géneros.

‘La Guapería’, ¿ha sido hasta ahora su disco más ambicioso?

El más ambicioso en el sentido de que es la primera vez que me meto con canciones que no son mías. Lo que hice fue estudiar muy bien el género, hacerlo con muchísimo respeto y aprender mucho del bolero. Y como aprendí hace mucho tiempo, rodearme de un buen equipo. Tú tiras una partitura al aire con esta gente y antes de que llegue al suelo ya te la han tocado.

¿Falta formación musical en España?

Hay poca formación musical, pero en este país siempre hemos suplido la falta de formación con una gran capacidad imaginativa y mucho talento. Este país está lleno de talento.

¿Alguna sorpresa para el concierto del próximo día 14 en Salamanca?

El concierto entero es una sorpresa, es una cosa muy especial por ser el día de los enamorados, con el maestro Pepe Rivero al piano solo.

Si le digo Salamanca, ¿qué es lo primero en lo que piensa?

Tengo renovados mis recuerdos de Salamanca porque he tocado varias veces allí. El último recuerdo que tengo es el de comer maravillosamente bien y el de cantar igualmente bien con todo el teatro lleno.

¿Para cuándo el próximo disco?

Ahora estoy trabajando en duetos y colaboraciones con artistas que quiero y respeto mucho.