Que no muera el campo

Este personajillo se ha quedado anclado en la película de Los Santos Inocentes. El sector agrario extremeño es un sector dinámico en donde buena parte de las explotaciones agrarias utilizan tecnologías nuevas. Una pena que este individuo asturiano-catalanizado sea el líder de UGT.

Señor José (Pepín) Álvarez, cuando un sindicato está ligado al/un partido político, mal asunto. Y si gobierna ese partido, se pone de lado del gobierno y en contra del trabajador. Hoy se da la paradoja que los trabajadores del campo iban en contra de su partido por la subida del salario a 950 euros. Le recriminan no poder con estas cargas. Usted no es que no vea, es que no quiere ver. Señor Álvarez, que no se entera, van contra su sindicato y los CCOO... Le aconsejo que salga de su despacho de señorito, de reciente cuño… ¡Eso duele! Sabemos de sus ambición y lo que le gusta medrar y medrar. Todos sabemos de su trayectoria estudiantil, F.P en Noreña,la simpatía que le produjo Barcelona que llega a hacerse llamar Pep Álvarez Comienza caminando de la mano de “La Maquinista Terrestre”, pasados unos años se integra en el Sindicato del Metal, etc, etc… hasta que llega por muy escaso margen con su rival a Secretario General de UGT ¿Y de campo qué? Le recomiendo eche unas cuantas peonadas en la oliva, la fresa o la naranja,¡ vería, sentiría el goteo del sudor en su cara y cuerpo. Un trabajador del campo no tiene el sueldazo de capitalista del que usted y su cuchipanda disfrutan. Creo que si les ponen pico y pala en las manos... directamente les entra la tiritona o mejor el corona virus. A stalinistas no vale la pena escucharlos. Han pasado de moda sus lecciones, lo que sigue vigente son los trapicheos del Sur, la mayor vergüenza que ha sucedido en España en toda su historia ¡y mire que es viejita nuestra patria!

Faltaba la lumbrera Montero apoyando a los agricultores que protestan contra las políticas del gobierno al que miembra pertenece. ¿Se ha enterado Irene? Entiendo que solo estuviera de cajera en una tienda de electrodomésticos seis meses, eso era de pobretones, se metió en la siniestra y empezó a medrar al amparo del 15 de mayo del 2011, iban a ¡asaltar los cielos! Hoy suelta por su boquita otra perla: “Están en una situación difícil y deciden movilizarse, que es la base de la democracia. He defendido antes y ahora con más ahínco la participación actividad de la sociedad civil” Y sigue sin enterarse que van contra el Gobierno Sánchez- Iglesias. A los millonarios comunistas les gusta jugar a ser plebe en sus ratos de aburrimiento. Recuerdan lo que hacían los reyes en Francia junto a la nobleza….pues imitar a los campesinos, luego ni gota de sapiencia ni chorro de cultura. Lo de Harvard lo ha soñado, ¡que usted renuncia a una beca en la universidad más prestigiosa del mundo! nos falta saber de que iba…pero viste mucho mezclarse con el mayor número de pijos por metro cuadrado para luego difundir a bombo y platillo -renuncio- ¡País!