El sector agrícola en pie de guerra

Los agricultores extremeños dijeron basta el pasado miércoles.

Ayer hubo manifestaciones de tractores multitudinarias por toda España. Y es que la gente del campo lleva años quejándose de que los precios en los supermercados no paran de subir, pero lo que les pagan a ellos se mantiene, e incluso baja, hasta cifras que muchas veces ni siquiera cubren los costes de producción. De hecho, cada vez son más los agricultores que abandonan sus cultivos de toda la vida y los cambian por los productos que están de moda, como los aguacates, que al ser una fruta tropical necesita mucha agua, con lo que crean un problema añadido, puesto que en España el agua casi ningún año sobra, es más, cada vez hay más zonas que se están desertificando.

La gota que ha colmado el vaso de los agricultores extremeños, ha sido la subida del SMI, ¿cómo no?, la culpa siempre es de los costes salariales. En el Levante tienen ese problema resuelto: contratan a gente sin papeles y les pagan una miseria. En negro, claro. Aunque no me extrañaría nada que en Extremadura (y en otras partes), también se contratara en negro, tanto a personas inmigrantes como nacionales. Y además, la subida tampoco es para tanto, son 50 € al mes, así que no creo que esa sea la raíz del problema del campo extremeño.

Tampoco creo que el problema sea la robotización que dijo la Ministra, ni el tiempo. Claro que ambas cosas influyen, negarlo sería tan absurdo como negar la crisis climática y más después del Gloria, pero sin ser el chocolate del loro, tampoco son las raíces del problema.

Yo me quedo con lo que oí ayer a un afectado en una cadena de televisión: la culpa es del Tratado Comercial con Marruecos.

Esta persona hablaba de “competencia desleal”, de que los productos que vienen de Marruecos, no solo vienen con los costes salariales mucho más bajos, sino que también vienen sin otros costes que aquí son obligatorios, como por ejemplo, algunos requisitos fitosanitarios, porque en pocos países se es tan estricto en ese tema como lo somos en España.

Y yo desconozco los términos de dicho tratado, pero a la vista de cómo se han planteado el resto de tratados (TTIP, CETA…), en los que las negociaciones estaban muy influenciadas por los lobbies de las multinacionales (las multinacionales son las únicas que ganan con esos tratados y el resto de la población perdemos, sobre todo en derechos), calculo que el Tratado con Marruecos estará redactado con las mismas premisas. De hecho, esta persona decía que los productos que vienen de Marruecos, rara vez lo hacen desde explotaciones individuales, sino que lo hacen desde multinacionales, y casi siempre europeas.

La globalización, tal y como se está llevando a cabo, es lo que nos trae: la ley del más fuerte. Y el más fuerte es el dinero de las multinacionales, que “compra” las políticas comerciales de los Estados. Y es lo que tienen los gobiernos “socialdemócratas” actuales, que de democracia tienen poco y de social no tienen nada.

Y el sector agrícola de toda España está diciendo basta

31/1/2020