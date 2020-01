La Filmoteca presenta el ciclo de cine polaco POLSKA y una muestra dedicada a Patino

Miércoles, 29 de enero de 2020

La Filmoteca de Castilla y León presenta su programación cinematográfica para el resto del invierno. Hasta el 29 de marzo el espacio ofrecerá de forma gratuita dos ciclos de cine, tanto a nivel local como internacional, así como la prorrogación de una exposición de fotografía y un festival sobre documentales etnográficos.

La principal novedad que llega a este espacio localizado en el centro de la ciudad de Salamanca (Calle Gonzala Santana, 1) es el ciclo de cine POLSKA. Se trata de la IX edición de esta muestra dedicada al cine polaco. Hasta ocho largometrajes producidos en este país europeo serán exhibidos en la filmoteca. Cinco de ellos han sido dirigidos por mujeres.

La muestra, organizada por el Instituto Polaco de Cultura y en colaboración con la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, tratará asuntos de actualidad vigente en el país polaco como la igualdad de género, la migración o la familia, pero también conflictos bélicos como el genocidio de Ruanda o la Segunda Guerra Mundial, la cual tuvo especial incidencia en Polonia.

30 de enero: La aldea de las vacas nadadoras (2018), Katarzyna Trzaska

6 de febrero: 53 guerras (2017), Ewa Bukowska

13 de febrero: El mayordomo (2018), Filip Bajon

20 de febrero: Los pájaros cantan en Kigali (2017), Johanna Kos-Krauze y Krzystof Krauze. La película será presentada por la codirectora Kos-Krauze.

27 de febrero: Fuga (2018), Agnieszka Smoczyńska

Todas las películas serán reproducidas en su versión original con subtítulos en castellano. Los pases se realizarán los días indicados anteriormente a las 20:15. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Ciclo sobre la filmografía de Basilio Martín Patino

La Filmoteca opta durante los próximos dos meses por complementar la exposición permanente dedicada a la colección del director salmantino, Artilugios para fascinar. Ésta incluye piezas de la industria cinematográfica que Martín Patino recolectó a lo largo de su carrera y cedió al espacio de la Junta de Castilla y León tras su fallecimiento.

Los directores Juan Sánchez Borox y Virginia García del Pino hacen en sus dos películas un recorrido por la vida y la obra del director salmantino. Ambos subrayan en sus largometrajes la influencia que Martín Patino ha transmitido al trabajo de otros directores. El ciclo se completa con Palimpsesto salmantino (2007) un documental metacinematográfico del realizador con el que se brinda a los espectadores un nuevo punto de vista sobre su propia filmografía.

14 de febrero, Una película de Basilio Martín Patino (2015). La Filmoteca recibirá a su director, Sánchez Borox, quien presentará el documental.

21 de febrero, Basilio Martín Patino. La décima carta (2014), Virginia García del Pino

Pampinsesto Salmantino (2007). Basilio Martín Patino. En este trabajo, realizado con motivo de la investidura del director como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Martín Patino juega con tres líneas temporales extraídas de sus largometrajes Caudillo (1974), Nueve cartas a Berta (1965) y Octavia (2002), tres películas que tienen a Salamanca como escenario. Apoyándose en ellas, el realizador reflexiona sobre su obra cinematográfica y su propia vida.

La exhibición se realizará en la sala de cine de la Filmoteca los días indicados anteriormente a las 20:15. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Además, los domingos 16 y 23 de febrero, así como el 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo, la Filmoteca coordinará una serie de talleres para conocer el trabajo de Patino a través del montaje y sus particulares formas de expresión. El objetivo es fomentar entre los participantes la creatividad y una actitud crítica frente a la manipulación mediante el uso o la selección de determinadas imágenes. Será en los días señalados entre las 12:00 y las 14:00. Durante el curso se utilizarán recursos de Espejos en la Niebla (2008). También se realizarán visitas guiadas concertadas por la exposición permanente de Artilugios para Fascinar los sábados 15, 22 y 29 de febrero entre las 11:00 y las 12:00 de la mañana, así como los días 7, 14, 21 y 28 a la misma hora indicada.

Ciclo Etnovideográfica 2019

La Filmoteca realizará una selección de algunos trabajos presentados en el International Ethonovideographic Festival, dedicado al documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad de contextos socioculturales del mundo. Las producciones audiovisuales seleccionadas tienen como propósito principal mostrar distintas realidades políticas, económicas y socioculturales existentes. La entrada es libre hasta completar aforo durante los siguientes días a las 19:30.

17 de febrero

Passavamo Sulla Terra Leggeri (Italia, 2017), Mateo Gallo y Monica Manganelli

Danzamos (España, 2019), Juan Vicente Chuliá

18 de febrero

817 Km Do Douro (Portugal, 2018), Andrec Macebo

A cabeça e a mão (Portugal, 2018), Marc Serpa Francoeur

BayandaIai, El Señor de la taiga (España/Mongolia, 2018) Aner Etxebarría, Pablo Vidal

Once Upon a time in Yogyakarta (Indonesia, 2017), Dwi Saputro

19 de febrero

México en espera del día de los muertos (Polonia/México, 2018), Malgorzata Szyszka

Empalaos. Valverde de la Vera. (España, 2019), Iria Sanjurjo

Kalasha, Keeping the Faith (Paksitán, 2017), Izhar Ul Haq, Mehnaz Parveen, Parwana Jan

Laatash-Sed (España/Argelia, 2019), Elena Molina