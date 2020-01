Ortega, sobre Loyd y la muerte de Kobe: “Ha tenido una situación adversa”

Miércoles, 29 de enero de 2020

Miguel Ángel Ortega, entrenador del Perfumerías Avenida, valoró el pase de ronda de su equipo al superar al Artego polaco.

Valoración: “Es un rival que engaña. Es un equipo que me da mucho respeto y yo era conocedor de que cualquier jugadora tiene facilidad para anotar. Había que trabajar mucho y en algún momento hemos bajado la guardia, pero luego ya nos hemos puesto a defender”.

Loyd: “Un día habría que hablar de Jewell. Tuvo una lesión dura en el tobillo, en el dedo de su mano tiradora y se ha incorporado a un equipo que estaba en pleno ritmo. Por su cáracter y lo profesional que es va creciendo. Ha tenido una situación tan adversa, se va alguien que no es familia, pero a veces casi es más y es lo que le pasaba a Jewell con Kobe. Yo tengo confianza con las jugadores y le he dicho que si estaba para jugar y me ha dicho que sí”.

Rival: “El Spartak de Moscú es el rival en la siguiente eliminatoria y toca ganar y seguir”.