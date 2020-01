La Diputación abrirá en la Rúa una Oficina Provincial de Turismo

Miércoles, 29 de enero de 2020

Supondrá una inversión de 80.000 euros e incorpora recursos tecnológicos “que no hay en todo el país”, explica el diputado de Turismo, Javier García Hidalgo

La Diputación de Salamanca abrirá en la Rúa una Oficina de Turismo Provincial, un detalle revelado este miércoles por el diputado provincial de Turismo, Javier García Hidalgo, durante el debate de una moción presentada por Ciudadanos en el Pleno Provincial que instaba a poner en marcha este proyecto.

Para sorpresa de algunos diputados, pues en la última comisión de Turismo no se abordó el asunto, García Hidalgo precisó que se acometerá una inversión de 80.000 euros para poner en marcha una infraestructura “que va a tener un desarrollo tecnológico y turístico que no hay en ningún punto del país”. Con ese matiz, respondía el PP a la propuesta de los proponentes, que sugería dotar al espacio de recursos relacionados con la realidad virtual y la inteligencia artificial “para que los 710.000 turistas que el año pasado no pasaron de la capital se sientan atraídos hacia la provincia”.

El diputado de Turismo avanzó que el boceto de la nueva oficina se dará a conocer en cuanto esté terminado e incorporará las propuestas que se realicen, sean del color político que sean, para enriquecerlo.

La mayor fricción del debate se produjo entre PSOE y PP en torno a la ubicación de la futura oficina. Mientras los socialistas sugerían el Palacio de Abrantes, los populares desvelaron que la esquina de la Rúa Mayor por la que hoy se accede a la sede de la Diputación es el lugar ideal “porque es un sitio de paso y enorme flujo turístico”, argumentó el titular provincial de Turismo, quien descartó Abrantes “porque ya no está en el circuito turístico de mayor densidad”.