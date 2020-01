La Alcaldesa de Béjar arremete en rueda de prensa contra trabajadores y políticos de la oposición

Miércoles, 29 de enero de 2020

La Alcaldesa de Béjar arremete contra el Partido Popular porque pueden perderse las subvenciones de la cubierta del edificio del Ayuntamiento y del Convento de San Francisco. Elena Martín Vázquez ha manifestado en rueda de prensa que pueden perderse las subvenciones del IDAE para eficiencia energética por no haberse incluido algunos logotipos en la publicitación de las obras.

La Alcaldesa ha amenazado con depurar todo tipo de responsabilidades a aquellas personas “técnicas y políticas” que considera que han gestionado mal estas subvenciones y ha señalado que ya tiene pedida cita con la Ministra de Transición Ecológica para tratar de salvar estas subvenciones, que según la Alcaldesa tiene defectos en los proyectos y en las memorias, además de en los logotipos, por lo que si las obras se quedasen sin concluir no se conseguiría la eficiencia energética para la que fueron concedidas.

En otro orden de cosas, la Alcaldesa ha tratado ante los medios de comunicación el tema de la estación de esquí, saliendo al paso de las críticas de los bejaranos sobre la improvisación del Ayuntamiento, críticas que cuestionaban que las pistas no se habían pisado a tiempo por haber quedado desierta la licitación para la adquisición de una nueva máquina pisapistas y que no se había generado de nieve artificial con los cañones cuando se habían dado las condiciones para ello; arremetiendo contra los vecinos, de quienes ha dicho “ahora somos todos especialistas y opinadores de cuando hay que pisar, de cuando hay que hacer nieve… yo hago un llamamiento a los vecinos y vecinas de Béjar, déjennos trabajar” y ha dado resultados comparando los de la temporada pasada, con los obtenidos hasta ahora por la nueva gestión de su equipo, resultados que resultan difícilmente comparables sin conocer los días en los que hubo precipitaciones en forma de nieve en uno y otro periodo.

Además la Alcaldesa ha mencionado el comunicado emitido el pasado lunes por el Partido Popular en el que se quejaban de falta de respuesta a las preguntas sobre La Covatilla en las comisiones, sin embargo, no ha mencionado el que emitió el mismo día el Grupo Ciudadanos, que en la misma línea, su portavoz Francisca Andrés pedía explicaciones al Equipo de Gobierno sobre porqué habiendo nieve no se habían pisado las pistas y no se había innivado artificialmente cuando se han dado las condiciones para hacerlo. También ha comentado la Alcaldesa un incidente con un trabajador de La Covatilla, que el pasado fin de semana, según palabras de la Alcaldesa “tuvo una insubordinación contra su responsable directo… lo cual es considerado una falta, el personal que trabaja en La Covatilla, como en cualquier sitio, tiene que respetar la cadena de mando y punto”. La Alcaldesa ha manifestado que no hay que opinar sobre lo que hay que hacer y parece ser que el trabajador debió hacerlo, cuestionando las actuaciones del director de la estación de esquí.

En cuanto a la participación de Béjar en FITUR, feria que se ha organizado íntegramente desde la Oficina de Turismo, también la Alcaldesa ha cuestionado el cumplimiento del pliego de condiciones por parte de la adjudicataria, por haberse negado a asistir Madrid al haberle requerido que a mayores de su trabajo y de pagar a su trabajador la jornada completa para mantener abierta la oficina, en lugar de la media jornada que se exige en el pliego, con lo que estaba de acuerdo la adjudicataria; que ésta se pagara también los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento durante seis días en Madrid, en cumplimiento de una dudosa clausula que la Alcaldesa ha sometido al Consejo Consultivo de Castilla y León.