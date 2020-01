El PSOE derogará la LOMCE “para actualizar el sistema educativo a los nuevos tiempos”

Martes, 28 de enero de 2020

El Gobierno presentará en las próximas semanas una nueva Ley educativa con la pretensión de derogar la LOMCE y al mismo tiempo modificar el sistema educativo “para actualizarlo a los tiempos actuales y fomentar, sobre todo, un currículum absolutamente novedoso que dé solución a muchos de los problemas que nos estamos encontrando en las aulas como así transmiten los propios profesores”.

Así lo precisó la secretaria Federal de Educación en la dirección del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo, antes de participar hoy en Salamanca en una reunión sectorial organizada por el Área de Defensa del Estado del Bienestar en la ejecutiva de los socialistas salmantinos.

“El actual currículum es muy rígido y no responde a las necesidades que los jóvenes encuentran al terminar sus estudios, y ese va a ser uno de los objetivos fundamentales de esta nueva Ley”, señaló Seijo.

Con ello se pretende dar cumplimiento al compromiso adquirido por el PSOE para derogar la LOMCE, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP, y en cumplimiento de los acuerdos con otras fuerzas políticas con las que ya en el 2013 se firmó un acuerdo en el que se decía que “en cuanto fuera posible esa ley sería derogada”.

Los planes del Gobierno, ha afirmado la secretaria de Educación del PSOE, son presentar el Proyecto de la nueva Ley, LOMLOE, muy pronto, para que se tramite y se apruebe en este año, “y entre en vigor el curso que viene”.

Con esta nueva Ley, ha continuado la responsable de Educación en la Ejecutiva Federal del PSOE, se va a cumplir también con un compromiso que los socialistas tienen con Unidas Podemos en el acuerdo de gobierno y que no es otro que “la ampliación de la educación infantil de cero a tres años dando solución a muchos de los problemas de conciliación y apostando por una educación de calidad desde las edades más tempranas”.

Este nuevo ordenamiento educativo, ha afirmado Martínez Seijo, “se va a centrar también en la personalización de los aprendizajes dando a cada alumno lo que necesita en el sistema educativo adaptándolo a sus necesidades”.

El objetivo, ha dicho, es responder a unos principios de calidad, “no puede ser de otra manera”, y así lo ha defendido siempre el PSOE, “la educación tiene que avanzar en calidad, una calidad acompañada por los principios de equidad y de la igualdad de oportunidades de acceso a la vez que inclusiva”.

Seijo ha recordado que por primera vez se van a recoger los derechos de la infancia en una Ley educativa, y también el compromiso de financiación para “dedicar el 5% del PIB a la inversión en Educación”.

Por último, la dirigente socialista ha señalado que también se contempla un impulso a la Formación Profesional. Este hecho configura una apuesta del PSOE por la población adulta que servirá para formarla y cualificarla, “algo que también se necesita.

Hoy precisamente se daban a conocer unos datos, “preocupantes”, como son que el 50 % de la población adulta no tiene ni tan siquiera unos niveles de cualificación mínimos para poder enfrentarse al mundo laboral. Por ello, “se hace necesario que este gobierno tome medidas para dar formación y cualificación no solo a los jóvenes sino también a la población adulta y a lo largo de toda la vida”. Cuando alguien entra en el sistema educativo no puede pensar que su formación tiene una fecha de caducidad o de finalización y debe asumir que “su formación va a ser constante, permanente y a lo largo de toda la vida” un principio que también va a cumplir la nueva Ley y que va a asumir el nuevo gobierno, ha concluido.