Martes, 28 de enero de 2020

En relación con la segunda denuncia presentada por la secretaria de Vitigudino contra el exalcalde Germán Vicente, y tres concejales más de su equipo de Gobierno, el actual portavoz del PSOE señalaba que “esto no tiene ni pies ni cabeza, la prevaricación hubiera sido negarle los derechos a un funcionario que le correspondía ser policía, según el acuerdo de la Junta de Castilla y León”.

A este respecto, Germán Vicente señalaba que “la propia Junta de Castilla y León nos conminó a que creáramos el Cuerpo de Policía Local porque el cuerpo de vigilantes funcionarios pasaba a su extinción, dando la opción a los funcionarios que reunieran las condiciones a que pasaran a ser policías locales, incluso haciendo un curso en Salamanca para vigilantes. De Vitigudino, el único que reunía las condiciones, era F.A.B., como figuraba en el listado de la propia Junta. Y para respetar sus derechos como funcionario, creamos el Cuerpo de Policía Local, porque de lo contrario sí que hubiéramos prevaricado”.

Sobre el acuerdo adoptado por el pleno, Germán Vicente recordaba que “como la secretaria no quería llevarlo al pleno, el Grupo Socialista presentó la moción, no fue una moción de la Alcaldía. La moción fue presentada por el Grupo Socialista, por lo que no requiere que sea intervenida ni informada, ni por la secretaria ni por la comisión; una moción se puede presentar en el mismo momento de la celebración del pleno. Después se puede llevar a la comisión para la que dictamine como se acuerde, pero la decisión ni siquiera es vinculante”.

Para Germán Vicente, “el problema es que esta señora no quiso informar favorablemente porque estaba empeñada en meter a un empleado que no reunía las condiciones, y el primero y principal es que no es funcionario, ni venía en la lista de la Junta ni había hecho el curso. Otra cosa es que ahora se saque una plaza y haga lo que tenga que hacer y sea policía local, pero entonces el único que reunía las condiciones era F.A.B.”.

En cuanto al presunto delito de malversación, el exalcalde recordaba que en ningún momento se ha incrementado el sueldo al funcionario, “está cobrando lo mismo que cobraba”.

Por último, sobre los documentos que obran en el expediente y a los que hace referencia la secretaria municipal en su denuncia, Germán Vicente señaló que “los papeles los he hecho yo como alcalde, valdrán o no valdrán, pero lo único que no existe es el informe favorable de ella, eso es lo que tiene que explicar, el por qué reuniendo todas las condiciones que exigía la Junta, no quería informar favorablemente”.