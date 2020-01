Martes, 28 de enero de 2020

El Centro Cultural de Guijuelo acoge la actividad ‘Gotitas por la paz’

El Día de la No violencia y la Paz se conmemora en los centros municipales

Hasta el próximo viernes 31 de enero, en el Centro Cultural de Guijuelo se llevará a cabo la propuesta ‘Gotitas por la paz’ con motivo del Día Internacional de la No Violencia y la Paz. La concejalía de Cultura ha preparado esta actividad destinada a todos los públicos con motivo de este día que se conmemora el próximo jueves día 30 de enero. Por ello, durante todas las tardes hasta final de mes, en el hall del centro nos invitan a dejar un nombre, un mensaje y una palabra para que lo llenemos de gotas de paz y no violencia. El Día internacional de la No Violencia y la Paz también se conmemora durante toda la semana en el Centro Joven, allí los socios realizarán la decoración de la sede con una ambientación de grullas y pajaritas que crearán con papiroflexia.