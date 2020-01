¿Cómo detectar conductas de riesgo suicida?

Miércoles, 29 de enero de 2020

Cuando la persona no verbaliza sus ideas suicidas, se puede llegar a sospecharlas por determinadas manifestaciones

Hay ciertos indicios que pueden advertir de que una persona está pensando en el suicidio e intentar evitarlo. Por eso conviene no subestimar algunas señales que nos pueden alertar de conductas de riesgo suicida, especialmente en aquellas personas más cercanas (familiares, amigos…). Es importante que la persona con pensamientos suicidas no se sienta sola. Pensamientos que normalmente están asociados con problemas que pueden resolverse, pero cuyas soluciones en ese momento la persona no es capaz de ver.

La persona puede manifestar sus deseos de quitarse la vida, independientemente de si tiene planeado o no la forma de hacerlo. Contrariamente a lo que se piensa, interrogar sobre la existencia de las ideas suicidas no incrementa el riesgo de desencadenar este tipo de acto y puede ser la única oportunidad de iniciar las acciones preventivas.