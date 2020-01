Las dudas de un expresidente

Yo le entiendo, Sr. Rajoy, debe ser muy duro para usted estar de reserva con lo que sabe de fútbol. El Sr. Inda, en cuanto usted insinuó o le postularon para presidir la Federación, le colocó en el podio de los que más saben de deporte en el mundo.

¡Y qué más da si don Eduardo no es ecuánime y es así de generoso! Usted saque pecho.

Difícil lo tiene con toda seguridad, pues me temo que no sea cosa suya y, como jarrón chino (Felipe dixit), sean dudosas ocurrencias de dónde colocarle. Pero déjese querer, que conseguir que la Selección juegue a ese ritmo de Chiquito -que en gloria esté- al que usted nos tiene acostumbrados es posible, aunque en el lado de las finanzas sea muy difícil que pueda aplicar una reforma laboral de las suyas a los “messis” y “ronaldos”.

Pero no me haga caso, Sr. Rajoy, usted es muy joven aún y por intentarlo que no quede. Además, si fracasa, siempre le quedará “Supervivientes”. ¿Sabe que la señora Cifuentes ha estado a punto de saltar en Honduras?

Esto último de momento ni lo contemple, pues caso de alcanzar la Presidencia, su poder estaría casi a la altura de don Florentino. ¡Y ya quisieran los políticos atraer tantos simpatizantes a los estadios como aficionados atrae el señor Pérez! No es mal asunto ser segundo de don Florentino, a cualquiera llenaría su ego. ¡Peor es ese camino de escribir libros… y venderlos! Déjese… aunque el libro fuera bueno.

No obstante, problema y grande es el del Sr. Rivera, de quien dicen que también le gustaría ostentar ese cargo en la Federación. Piénseselo, Sr. Rajoy, pues para los juveniles quizá le pueda abrir un hueco en su candidatura.

Hablando de fútbol, vamos rematando. Y como habrá comprendido, he llegado hasta aquí con una mala imitación de esa gracia gallega, llena de chascarrillos, con la que usted nos hizo tan felices en algunos momentos de su gloria política.

Ahora, más en serio, le diré que no se rompa la cabeza buscando un puesto superior al que tuvo. Vea qué mal asunto se traen los señores Zapatero y González en Venezuela. O el del señor Aznar pidiendo para los demás una jubilación a los 70.

Mire, Sr. Rajoy, tómese un año sabático y después haga lo que su vicepresidenta Soraya, a la que no todos aplaudieron por ver en ello una puerta giratoria, y si usted no cabe por esa puerta, perdone que utilicemos nuevamente su socarronería, pues muchos estaríamos encantados de verlo en “El Chiringuito” de don Josep Pedrerol.