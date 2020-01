El Colectivo Estudiantil Salmantino, en contra de la eliminación de 15 plazas docentes

Lunes, 27 de enero de 2020

El Colectivo Estudiantil Salmantino (CES) ha hecho público su malestar ante el anuncio de la supresión de 15 plazas de docentes no universitarios en la provincia de Salamanca.

En su argumentación, explican que Castilla y León gozada de una partida presupuestaria en Educación “demasiado pequeña para dar a los y las estudiantes de las clases populares una educación digna y de calidad”. Se encuentra, critican, en el puesto nueve de quince, unos 831 euros per cápita en comparación con la media de España de 985 euros per cápita. El problema es aún más grave en el mundo rural, afirman, “que no solo se tiene que enfrentar al gran problema de la despoblación, sino también a la escueta financiación pública, lo que obliga cada vez a más pueblos a cerrar sus centros de Educación Primaria”.

A juicio de CES, la medida supone un ataque “directo y frontal” a la educación pública salmantina “y no hace más que agravar el problema de los recortes anteriores, que no se han revertido en años y que siguen afectando a los y las estudiantes, sobre todo en las zonas menos pobladas”.

La organización recuerda que la partida presupuestaria asignada a la enseñanza no es un gasto, sino una inversión de futuro en nuestra comunidad, “siendo la reversión de estos recortes un paso esencial y básico para la creación de una educación popular, digna y de calidad y para frenar el despoblamiento tan acuciante en muchas comarcas salmantinas”. Por ello se suman a CCOO, a UGT, a CSIF y a CGT en la denuncia y exigen a la Junta de Castilla y León la eliminación completa “de los recortes hechos desde la crisis del 2008 y la asignación de un adecuado número de profesores por aula para poder tener una educación pública popular y digna y para poner freno a la España vaciada”.