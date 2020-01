Los parlamentarios nacionales del PSOE de Salamanca trasladarán al Gobierno las reivindicaciones del Sindicato Unificado de Policía

Lunes, 27 de enero de 2020

Los parlamentarios nacionales del PSOE de Salamanca, el diputado David Serrada y los senadores Elena Diego y Fran Díaz, han mantenido esta mañana una reunión con representantes del Sindicato Unificado de Policía en Salamanca para conocer las principales reivindicaciones del sindicato. Un encuentro enmarcado dentro de los contactos periódicos que los parlamentarios socialistas salmantinos realizan con los representantes de los principales colectivos de la provincia.

En el celebrado en el día de hoy los parlamentarios salmantinos se han comprometido a trasladar al Gobierno las principales reivindicaciones del Sindicato Unificado de Policía (SUP), con el fin de continuar mejorando las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre otras muchas y fundamentalmente las de mantener la tasa de reposición de la actual oferta pública de empleo para ir cubriendo paulatinamente la falta de personal, incrementar las inversiones en Comisarías, en concreto en la de Salamanca, dotar de una mejor uniformidad y aumentar el número de chalecos antibala además de mejorar el material con el que cuentan en la actualidad las Unidades de Prevención y Reacción (UPR)

Serrada, Elena Diego y Fran Díaz, han transmitido a los representantes del SUP el firme compromiso del Gobierno, expresado por su presidente durante el discurso de investidura, de completar el último tramo de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas en los términos recogidos en el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, los Sindicatos de la Policía, y las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil. Los socialistas han recordado que el cumplimiento de este acuerdo está siendo posible gracias al trabajo del Gobierno del PSOE por dotar de los recursos necesarios para ello, ya que, la anterior administración, no se preocupó de realizar las gestiones necesarias con el Ministerio de Hacienda para reservar las partidas presupuestarias necesarias para este fin. Una vez completado el último tramo del acuerdo de equiparación, los agentes de la Policía y de la Guardia Civil cobrarán de media un 20% más al mes que en el año 2017. En este sentido, también se ha informado a los representantes del SUP, del impacto que tendrá también la subida del salario de los empleados públicos acordada ya por el Consejo de Ministros.

Dentro del compromiso del Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentra el Plan de Infraestructuras dotado con más de 800 millones de Euros, y que traerá mejoras en Comisarías y Cuarteles ya existentes además de la construcción de nuevas instalaciones.

De esta manera, se recuerda la inclusión de los Cuarteles de Ciudad Rodrigo y Santa Marta dentro de este Plan, añadiendo, además, la apertura de partidas presupuestarias para obras en la Comisaría Provincial de Salamanca del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 que no salieron adelante por el voto en contra del Partido Popular.

Además de lo anterior, y con el fin de cubrir de manera progresiva las necesidades de plantilla de ambos cuerpos, se realizó durante el año 2019 una Oferta Pública de Empleo de más de 5000 plazas, 2606 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y 2275 para la Guardia Civil, elevando la tasa de reposición al 115 %. El incremento de plazas y la prioridad del Gobierno en su lucha contra la violencia de género ha posibilitado que en la actualidad todos los puestos de trabajo de la Comisaría de Salamanca dedicados a combatir esta lacra se encuentren cubiertos.

En esta reunión los parlamentarios nacionales salmantinos han trasladado a los representantes policiales el apoyo del PSOE de Salamanca a la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que en nuestra provincia tiene como resultado una progresiva tendencia a la baja de la tasa de criminalidad.