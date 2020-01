WhatJamón es elegido como ejemplo de emprendimiento y éxito empresarial en los colegios salmantinos

Lunes, 27 de enero de 2020

La experiencia empresarial de What Jamón, portal web buscador y comparador especializado en el mundo del jamón, fue elegida como ejemplo de emprendimiento y expuesta en las aulas del reconocido colegio salmantino Salesianos San José. Más de 200 alumnos, dentro del programa denominado ‘Semana Vocacional’ que pretende encauzar sus futuros profesionales, escucharon la trayectoria del fundador de What Jamón, el vitigudinense Sergio Alonso Vicente, y el plan estratégico de un proyecto que ya cuenta con la confianza de más de medio centenar de marcas del sector. Junto a What Jamón, participaron en el encuentro organismos del prestigio de la Cámara de Comercio de Salamanca o la Universidad de Salamanca.

Desde la salida al mercado de What Jamón, el pasado mes de octubre, ha iniciado una política de expansión que le ha llevado a firmar acuerdos con diversos Marketplace, del prestigio de Amazon, CDishcount, Ebay, Mentta… gracias a los cuales ofertará los productos de las marcas asociadas internacionalmente. Una ambiciosa estrategia de comunicación está llevando la imagen de este buscador, y de las marcas asociadas, a grandes eventos, como fue el patrocinio de la U Televisiva en el encuentro de Copa del Rey de fútbol disputado entre Unionistas y Real Madrid, y que contó con 3,6 millones de espectadores en su retransmisión televisiva.

Junto a esta promoción en grandes eventos, WhatJamón continúa expandiendo su campaña de marketing digital en distintas acciones en redes sociales y medios de comunicación para conseguir que cualquiera de los millones de potenciales consumidores de jamón y productos ibéricos tengan como referencia esta plataforma de venta online.

Este intuitivo portal permite reunir en un solo escaparate a las principales referencias de este mercado en auge, para que el cliente final pueda realizar una búsqueda segmentada, de forma sencilla, con los parámetros que elija, desde el precio, origen, calidad… WhatJamón, que cuenta como imagen de referencia la del prestigioso chef Fran Vicente, se consolida así como una de las startup más prometedoras del momento en el sector de la alimentación.